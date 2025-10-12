Patrika LogoSwitch to English

दमोह

जातिवादी सजा! Meme से भड़का ब्राह्मण समाज, युवक से पांव धुलवाकर उसी पानी को पिलाया, Video

MP News: मध्य प्रदेश में जातिवाद का सनसनीखेज मामला। एक मीम बनाना युवक को भारी पड़ गया। पंचायत ने उससे पैर धुलवाकर वही पानी पिलाया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

2 min read

दमोह

image

Akash Dewani

Oct 12, 2025

Casteist punishment for making meme boy forced to drink feet water mp news

Casteist punishment for making meme boy forced to drink feet water (फोटो- वायरल वीडियो)

Casteist punishment for making meme:दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और सामाजिक व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक मीम बनाने की सजा में एक युवक से पैर धुलवाकर वही पानी पीने को मजबूर किया गया।

दरअसल, गांव के पुरुषोत्तम कुशवाहा ने कुछ दिन पहले अन्नू पांडे का एक मीम इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उस मीम में एआई तकनीक की मदद से अन्नू को जूते की माला पहने हुए दिखाया गया था। इधर, पोस्ट वायरल होते ही गांव में बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के डर से पुरुषोत्तम ने 15 मिनट में मीम डिलीट कर दिया और सार्वजनिक माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। (mp news)

गांव की पंचायत ने बना दी जातीय सजा

अन्नू पांडे और आसपास के कुछ लोगों ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताकर पंचायत बुलाई। पंचायत में परषोत्तम से पांव धुलवाकर वही पानी पीने को कहा गया और 5100 रुपए अर्थदंड भी वसूला गया। (mp news)

शराबबंदी को लेकर बनाया था मीम

बताया गया है कि सतरिया गांव में शराबबंदी लागू थी। लेकिन, अन्नू पांडे, जो शराब बेचता था पर शराब बेचने के आरोप में पहले गांव वालों ने ही 2100 रुपए का जुर्माना और सार्वजनिक माफी की सजा दी थी। इधर, इसी घटना पर पुरुषोत्तम ने एआई तकनीक से मीम बनाया था, जिसमें अन्नू को जूता की माला पहनाई जाना दिखाया गया, हालांकि इस पोस्ट के जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद डिलीट भी कर दिया गया था। (mp news)

मामले को लेकर एफआईआर

दमोह एसपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा कि थाना पटेरा अन्तर्गत ग्राम सतरिया में हुई घटना पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है। इस घटना में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी कर रही है। क्षेत्र में पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों और सुधी-संभ्रांत नागरिकों को भी क्षेत्र में संवाद कर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्पर किया गया है। (mp news)

Oct 12, 2025

12 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / जातिवादी सजा! Meme से भड़का ब्राह्मण समाज, युवक से पांव धुलवाकर उसी पानी को पिलाया, Video

