जातिवादी सजा! Meme से भड़का ब्राह्मण समाज, युवक से पांव धुलवाकर उसी पानी को पिलाया, Video

बताया गया है कि सतरिया गांव में शराबबंदी लागू थी। लेकिन, अन्नू पांडे, जो शराब बेचता था पर शराब बेचने के आरोप में पहले गांव वालों ने ही 2100 रुपए का जुर्माना और सार्वजनिक माफी की सजा दी थी। इधर, इसी घटना पर पुरुषोत्तम ने एआई तकनीक से मीम बनाया था, जिसमें अन्नू को जूता की माला पहनाई जाना दिखाया गया, हालांकि इस पोस्ट के जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद डिलीट भी कर दिया गया था। (mp news)