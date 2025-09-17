कर चोरी की आशंका पर एपी बाम फैक्टरी पर सतना जीएसटी का सर्वे, सील

मंगलवार को सतना जीएसटी की 10 सदस्यीय टीम ने सागर सर्किल के अधिकारियों व पुलिस बल के साथ जिले के बरायठा गांव में संचालित आदर्श फार्मास्युटिकल्स नामक फार्मा यूनिट पर दबिश दी। सतना जीएसटी की टीम को इस फार्मा यूनिट में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की आशंका है। इस यूनिट से प्रसिद्ध एपी बाम का उत्पादन किया जाता है। फैक्टरी, गोदाम, कार्यालय व घर में टीम ने सिलसिलेवार सर्चिंग की और कई अहम दस्तावेजों को सर्वे के लिए कब्जे में लिया। देर शाम तक चली कार्रवाई के बाद फैक्टरी को सील कर दिया गया।
जीएसटी सूत्रों के मुताबिक आदर्श फार्मा की एपी बाग की सप्लाई देश भर में की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से कागजों में कंपनी इसकी खपत कम दर्शा रही है। इसी वजह से सतना जीएसटी को कर चोरी की आशंका हुई और फिर टीम ने मंगलवार को छापामार कार्रवाई की।
जीएसटी सतना के डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने देर शाम तक मौके पर मिले दस्तावेजों और स्टॉक का मिलान किया। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के संचालक सुनील जैन व उनके परिजन किसी काम से झारखंड गए हुए हैं, जिसके कारण मंगलवार की रात में कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। बुधवार की सुबह से एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कारोबारी गुरुवार की सुबह तक बरायठा गांव पहुंचेंगे, जिसके बाद ही कर चोरी की राशि का आंकलन हो पाएगा। छापामार कार्रवाई करने वाली 10 सदस्यीय टीम में डीसी त्रिपाठी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर राजीव गोयल, एसडीओ पीयूष तिवारी, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, असीम मिश्रा, अनिल बनाफर, रवि तिवारी, सागर सर्किल से दीपशिखा यादव, निधि सोनी समेत सागर जिले के पुलिस बल शामिल रहा।