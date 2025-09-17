कर चोरी की आशंका पर एपी बाम फैक्टरी पर सतना जीएसटी का सर्वे, सील

जीएसटी सतना के डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने देर शाम तक मौके पर मिले दस्तावेजों और स्टॉक का मिलान किया। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के संचालक सुनील जैन व उनके परिजन किसी काम से झारखंड गए हुए हैं, जिसके कारण मंगलवार की रात में कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। बुधवार की सुबह से एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कारोबारी गुरुवार की सुबह तक बरायठा गांव पहुंचेंगे, जिसके बाद ही कर चोरी की राशि का आंकलन हो पाएगा। छापामार कार्रवाई करने वाली 10 सदस्यीय टीम में डीसी त्रिपाठी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर राजीव गोयल, एसडीओ पीयूष तिवारी, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, असीम मिश्रा, अनिल बनाफर, रवि तिवारी, सागर सर्किल से दीपशिखा यादव, निधि सोनी समेत सागर जिले के पुलिस बल शामिल रहा।