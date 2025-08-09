एलपीजी गैस किट लगे वाहन से स्कूली बच्चों का हो रहा था परिवहन, दोनों वाहन जब्त

स्कूली बच्चों के परिवहन में हो रही लापरवाही को लेकर जिले में चैकिंग अभियान जारी है। शुक्रवार को एलपीजी गैस किट लगे चार पहिया वाहन में स्कूली बच्चों को ठूंस-ठूंसकर बैठाया गया था। परिवहन विभाग की टीम ने ऐसे दो वाहनों को पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली तो उनमें गैस किट लगी पाई गई। तत्काल ही दोनों चार पहिया वाहनों को जब्त करते हुए गैस किट को निकलवा कर क्षेत्रीय कार्यालय में रखवाया गया है।