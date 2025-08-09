एलपीजी गैस किट लगे वाहन से स्कूली बच्चों का हो रहा था परिवहन, दोनों वाहन जब्त

स्कूली बच्चों के परिवहन में हो रही लापरवाही को लेकर जिले में चैकिंग अभियान जारी है। शुक्रवार को एलपीजी गैस किट लगे चार पहिया वाहन में स्कूली बच्चों को ठूंस-ठूंसकर बैठाया गया था। परिवहन विभाग की टीम ने ऐसे दो वाहनों को पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली तो उनमें गैस किट लगी पाई गई। तत्काल ही दोनों चार पहिया वाहनों को जब्त करते हुए गैस किट को निकलवा कर क्षेत्रीय कार्यालय में रखवाया गया है।
चैकिंग के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने दो ऐसे वाहनों को भी पकड़ा, जो प्राइवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर नियम विरूद्ध तरीके से स्कूल वाहन के रूप में संचालित किए जा रहे थे। इनमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे सवार मिले। दोनों वाहनों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई और उनसे 6 हजार रुपए वसूल किए।
परिवहन विभाग की टीम ने 9 वाहनों की पड़ताल की, जिसमें चार वाहन नियम विरुद्ध संचालित पाए गए। विभाग की ओर से समझाइश दी गई है कि वाहन में स्पीड गर्वनर, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हेवी लायसेंस, निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन आदि नियमों का पालन करें, अन्यथा की स्थिति में चालानी कार्रवाई की जाएगी।