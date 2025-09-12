बड़ा फैसला…’बीना-कोटा’ मेमू ट्रेन में बैठने के लिए मिलेगी सीट, लगेंगे 12 कोच

कोटा मंडल से संचालित होने वाली कई मेमू ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ा दी है। जिनमें चार मेमू ट्रेन जंक्शन से चलती हैं। 11603 कोटा-बीना व 11604 बीना-कोटा ट्रेन और 61633 कोटा-बीना व 61634 बीना-कोटा मेमू ट्रेन अभी आठ कोच के साथ संचालित होती थी। लेकिन अब रेलवे ने इन चारों मेमू ट्रेन में चार नए कोच बढ़ा दिए हैं, इससे यह ट्रेनें अब 12 कोच के साथ संचालित होंगी। इससे इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब डेढ़ गुना सीट मिल सकेंगी। रेलवे के मुताबिक लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने कोचों की संया में बढ़ोतरी की गई है।