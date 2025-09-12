बड़ा फैसला…’बीना-कोटा’ मेमू ट्रेन में बैठने के लिए मिलेगी सीट, लगेंगे 12 कोच

MP News: एमपी में बीना रूट की मेमू ट्रेनों में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भीड़ के दौरान अब यात्रियों को सीटों के लिए झड़प नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों में अब कोचों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी है। इससे ज्यादा संख्या में यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेंगी।
कोटा मंडल से संचालित होने वाली कई मेमू ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ा दी है। जिनमें चार मेमू ट्रेन जंक्शन से चलती हैं। 11603 कोटा-बीना व 11604 बीना-कोटा ट्रेन और 61633 कोटा-बीना व 61634 बीना-कोटा मेमू ट्रेन अभी आठ कोच के साथ संचालित होती थी। लेकिन अब रेलवे ने इन चारों मेमू ट्रेन में चार नए कोच बढ़ा दिए हैं, इससे यह ट्रेनें अब 12 कोच के साथ संचालित होंगी। इससे इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब डेढ़ गुना सीट मिल सकेंगी। रेलवे के मुताबिक लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने कोचों की संया में बढ़ोतरी की गई है।
बीना से कोटा के बीच संचालित होने वाली इन चारों मेमू ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर यात्रियों को खड़े रहकर तो कई को गेट के पास खाली जगह में बैठकर यात्रा करना पड़ती थी। साथ ही ट्रेनों में सीट पर बैठने को लेकर यात्रियों में झड़प व विवाद आम बात हो गई थी।
इसके अलावा भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय यात्रियों को धक्का-मुक्की की समस्या से भी जूझना पड़ता है। लेकिन अब इन ट्रेनों में कोचों की संख्या बढऩे से यात्रियों में सीट को लेकर विवाद व धक्का-मुक्की से होने वाले विवाद घटेंगे। साथ ही ज्यादा यात्रियों को सीटें उपलब्ध हो सकेंगी।