14 गांवों को देनी होगी जमीन, 2-लेन से 4-लेन होगा ‘सतना-चित्रकूट रोड’

MP News: सतना-चित्रकूट फोरलेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मौजूद टू लेन रोड को फोर लेन चौड़ीकरण निर्माण के लिए भूमि अर्जित करने आवश्यक जमीनों का प्रकाशन धारा 3ए के तहत किया जाना है। प्रकाशन से पहले इन जमीनों का सत्यापन करने के लिए एनएचएआई ने अर्जित की जाने वाली जमीनों का पूरा ब्यौरा एसडीएम मझगवां को भेजा है। सतना-मझगवां-चित्रकूट खंड के दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है।