14 गांवों को देनी होगी जमीन, 2-लेन से 4-लेन होगा ‘सतना-चित्रकूट रोड’

MP News: सतना-चित्रकूट फोरलेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मौजूद टू लेन रोड को फोर लेन चौड़ीकरण निर्माण के लिए भूमि अर्जित करने आवश्यक जमीनों का प्रकाशन धारा 3ए के तहत किया जाना है। प्रकाशन से पहले इन जमीनों का सत्यापन करने के लिए एनएचएआई ने अर्जित की जाने वाली जमीनों का पूरा ब्यौरा एसडीएम मझगवां को भेजा है। सतना-मझगवां-चित्रकूट खंड के दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है।
इसके तहत मझगवां तहसील के कुल 13 गांवों और बिरसिंहपुर के 1 गांव में जमीन का अर्जन किया जाएगा। मझगवां के जिन 13 गांवों में जमीनों का अर्जन किया जाना है उसमें भरगवां, दलेला, कठौता, हिरौंदी, चौरेही, परेवा, मझगवां, रमपुरवा, पिण्डरा, जुड़ेही, पड़वनिया जागीर, पथरा, रजौला शामिल हैं।
इसी तरह से बिरसिंहपुर का एक गांव पचौर शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) का प्रकाशन कार्य पूरा हो चुका है। अब धारा 3(ए) का सत्यापन किया जाकर भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जाना है। इसके सत्यापन सहित अनुमोदन के लिए अर्जित की जाने वाली जमीनों का पूरा ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं एसडीएम मझगवां को भेजा गया है।
भरगवां की 2.254 हेक्टेयर, दलेला 7.218, कठौता 7.640, हिरौंदी 2.730, चौरेही 10.908, परेवा 19.210, मझगवां 12.007, रमपुरवा 19.631, पिण्डरा 27.264, जुड़ेही 11.861, पड़वनिया जागीर 32.076, पथरा 15.153, रजौला 28.477 और पचौर की 1.972 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।