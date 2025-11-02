Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

कीचड़ में फंसा ट्रक देखकर आया चोरी प्लान, चालक-परिचालक सोते रहे और आरोपी उठा ले गए 117000 लीटर खाद्य तेल

राहतगढ़ क्षेत्र के पड़ा रसोई गांव में कीचड़ में फंसे एक ट्रक से 1 लाख 17 हजार लीटर खाद्य तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। जहां ट्रक के चालक-परिचालक वाहन में सोते रहे आरोपी ट्रक का तिरपाल फाड़कर खाद्य तेल से भरीं 130 पेटियां ले गए।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 02, 2025

राहतगढ़ क्षेत्र के पड़ा रसोई गांव में कीचड़ में फंसे एक ट्रक से 1 लाख 17 हजार लीटर खाद्य तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। जहां ट्रक के चालक-परिचालक वाहन में सोते रहे आरोपी ट्रक का तिरपाल फाड़कर खाद्य तेल से भरीं 130 पेटियां ले गए। वारदात 4 दिन पहले की है। पुलिस ने शनिवार को वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी किया गया खाद्य तेल सागर में बेचने की फिराक में थे।

दरअसल, चार दिन पहले एक ट्रक देवास नाका इंदौर से पतंजलि फूड लिमिटेड नाम की कंपनी से सुबह 10 बजे महाकोश रिफाइंड तेल के 1300 पेटी कार्टून भरकर सतना के लिए निकला था। सागर शहर में नो एंट्री लगी होने के कारण ट्रक चालक नरयावली रोड से सतना जा रहा था। ग्राम पड़ा रसोई के पास फोर लाइन ब्रिज के नीचे कीचड़ होने से वाहन फंस गया था। रात करीब 1 बजे चालक देवेंद्र कुमार साहू और परिचालक शिव प्रसाद आदिवासी ट्रक में सो गए। आरोपी पिकअप लेकर आए और रस्सी काट कर ट्रक में से 1300 पेटियां चोरी कर ले गए। हर पेटी में 12 तेल के पाउच थे और हर पाउच में 7.50 मिली लीटर तेल भरा था। जब ड्राइवर और क्लीनर सुबह 4 बजे उठे तो देखा की ट्रक के रस्सी कटी हुई है और पेटी चोरी हो गई है।

कीचड़ में फंसा ट्रक देख बनाई चोरी की प्लानिंग

ट्रक को कीचड़ में फंसा देखकर आरोपी राहतगढ़ से पिकअप लेकर मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने देखा कि ट्रक चालक-परिचालक सो रहे हैं। आरोपियों ने पीछे से ट्रक का तिरपाल फाड़कर 130 कार्टून रिफाइंड सोया तेल की चोरी कर ली। तेल को पिकअप वाहन में लेकर भाग गए। सुबह करीब 4 बजे ड्राइवर ने उठकर देखा तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई रस्सी कटी हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर रखी तेल की पेटी की गिनती की करीब 130 पेटी कम पाई जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गए थे।

सागर तेल बेचने जा रहे आरोपी गिरफ्तार

चालक ने चोरी की सूचना इंदौर निवासी अपने ट्रांसपोर्टर आकाश सिंह को दी। सीहोरा चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज की गई। चौकी प्रभारी रामअवतार धाकड़ ने आरोपियों की तलाश के प्रयास किए। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राहतगढ़ से पिकअप में लोड कर चोरी किया गया तेल सागर बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने सागर कृषि मंडी बायपास के पास आरोपियों को चोरी किए गए तेल के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी 6 आरोपी मलखान अहिरवार, चंद्रविजय पुत्र देवी प्रसाद आठिया, दीपक पुत्र रामलाल अहिरवार, भूपेंद्र पुत्र कुरेलाल अहिरवार, हल्लन उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार। दीप कुमार उर्फ हल्लू पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार सभी निवासी राहतगढ़ को गिरफ्तार किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कीचड़ में फंसा ट्रक देखकर आया चोरी प्लान, चालक-परिचालक सोते रहे और आरोपी उठा ले गए 117000 लीटर खाद्य तेल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बलदाऊ महोत्सव में हुआ दिवारी लोकनृत्य

सागर

राहतगढ़ ब्रिज से पलटी कार 10 फिट नीचे गिरी, बाल बाल बचे सवार अनहोनी टली

सागर

बादलों की ओट में छिपा रहा सूरज, हवाओं ने कराया ठंड का अहसास

सागर

विधी महाविद्यालय का नहीं बन सका भवन, कक्षाएं संचालित करने नहीं पर्याप्त जगह, मान्यता छिनने का बना खतरा

The Law College building could not be constructed, there was not enough space to conduct classes, and there was a threat of losing its recognition.
सागर

कटरा मंदिर मेले में गई महिलाओं के मंगलसूत्र, चेन गले से छीने

Mangalsutras and chains snatched from the necks of women who went to the Katra temple fair
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.