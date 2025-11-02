कीचड़ में फंसा ट्रक देखकर आया चोरी प्लान, चालक-परिचालक सोते रहे और आरोपी उठा ले गए 117000 लीटर खाद्य तेल

दरअसल, चार दिन पहले एक ट्रक देवास नाका इंदौर से पतंजलि फूड लिमिटेड नाम की कंपनी से सुबह 10 बजे महाकोश रिफाइंड तेल के 1300 पेटी कार्टून भरकर सतना के लिए निकला था। सागर शहर में नो एंट्री लगी होने के कारण ट्रक चालक नरयावली रोड से सतना जा रहा था। ग्राम पड़ा रसोई के पास फोर लाइन ब्रिज के नीचे कीचड़ होने से वाहन फंस गया था। रात करीब 1 बजे चालक देवेंद्र कुमार साहू और परिचालक शिव प्रसाद आदिवासी ट्रक में सो गए। आरोपी पिकअप लेकर आए और रस्सी काट कर ट्रक में से 1300 पेटियां चोरी कर ले गए। हर पेटी में 12 तेल के पाउच थे और हर पाउच में 7.50 मिली लीटर तेल भरा था। जब ड्राइवर और क्लीनर सुबह 4 बजे उठे तो देखा की ट्रक के रस्सी कटी हुई है और पेटी चोरी हो गई है।