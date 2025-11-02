कीचड़ में फंसा ट्रक देखकर आया चोरी प्लान, चालक-परिचालक सोते रहे और आरोपी उठा ले गए 117000 लीटर खाद्य तेल

राहतगढ़ क्षेत्र के पड़ा रसोई गांव में कीचड़ में फंसे एक ट्रक से 1 लाख 17 हजार लीटर खाद्य तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। जहां ट्रक के चालक-परिचालक वाहन में सोते रहे आरोपी ट्रक का तिरपाल फाड़कर खाद्य तेल से भरीं 130 पेटियां ले गए। वारदात 4 दिन पहले की है। पुलिस ने शनिवार को वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी किया गया खाद्य तेल सागर में बेचने की फिराक में थे।
दरअसल, चार दिन पहले एक ट्रक देवास नाका इंदौर से पतंजलि फूड लिमिटेड नाम की कंपनी से सुबह 10 बजे महाकोश रिफाइंड तेल के 1300 पेटी कार्टून भरकर सतना के लिए निकला था। सागर शहर में नो एंट्री लगी होने के कारण ट्रक चालक नरयावली रोड से सतना जा रहा था। ग्राम पड़ा रसोई के पास फोर लाइन ब्रिज के नीचे कीचड़ होने से वाहन फंस गया था। रात करीब 1 बजे चालक देवेंद्र कुमार साहू और परिचालक शिव प्रसाद आदिवासी ट्रक में सो गए। आरोपी पिकअप लेकर आए और रस्सी काट कर ट्रक में से 1300 पेटियां चोरी कर ले गए। हर पेटी में 12 तेल के पाउच थे और हर पाउच में 7.50 मिली लीटर तेल भरा था। जब ड्राइवर और क्लीनर सुबह 4 बजे उठे तो देखा की ट्रक के रस्सी कटी हुई है और पेटी चोरी हो गई है।
ट्रक को कीचड़ में फंसा देखकर आरोपी राहतगढ़ से पिकअप लेकर मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने देखा कि ट्रक चालक-परिचालक सो रहे हैं। आरोपियों ने पीछे से ट्रक का तिरपाल फाड़कर 130 कार्टून रिफाइंड सोया तेल की चोरी कर ली। तेल को पिकअप वाहन में लेकर भाग गए। सुबह करीब 4 बजे ड्राइवर ने उठकर देखा तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई रस्सी कटी हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर रखी तेल की पेटी की गिनती की करीब 130 पेटी कम पाई जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गए थे।
चालक ने चोरी की सूचना इंदौर निवासी अपने ट्रांसपोर्टर आकाश सिंह को दी। सीहोरा चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज की गई। चौकी प्रभारी रामअवतार धाकड़ ने आरोपियों की तलाश के प्रयास किए। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राहतगढ़ से पिकअप में लोड कर चोरी किया गया तेल सागर बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने सागर कृषि मंडी बायपास के पास आरोपियों को चोरी किए गए तेल के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी 6 आरोपी मलखान अहिरवार, चंद्रविजय पुत्र देवी प्रसाद आठिया, दीपक पुत्र रामलाल अहिरवार, भूपेंद्र पुत्र कुरेलाल अहिरवार, हल्लन उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार। दीप कुमार उर्फ हल्लू पुत्र कन्हैयालाल अहिरवार सभी निवासी राहतगढ़ को गिरफ्तार किया।
