शर्मनाक: मृत नवजात को दफनाने की जगह फेंका, सड़क किनारे शव देखकर मचा हड़कंप

बीना. साईंधाम कॉलोनी के अंडरब्रिज के पास सड़क किनारे शनिवार की सुबह नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया और लोगों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना देकर मौके पर बुलाया। इसके बाद थाने से भी पुलिस पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को मर्चुरी में भिजवाया। पुलिस की जांच में पता चला कि मृत बच्चे का जन्म होने पर परिजनों ने उसे दफनाने के लिए लेकर गए थे।

शनिवार सुबह 9 बजे सडक़ किनारे नवजात का शव मिलने पर आसपास के लोगो ने तत्काल डायल 112 को सूचना देकर मौके पर बुलाया था। इसके बाद बीना थाना से प्रधान आरक्षक पवन परमार मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई की। शव को शव वाहन से सिविल अस्पताल की मर्चुरी में भिजवाया गया था। नवजात के पैरों पर स्याही लगी हुई थी और नाल पर टैग लगा था, जिससे प्रसव अस्पताल में होने की बात सामने आई। पुलिस ने इसी आधार पर सिविल अस्पताल में भर्ती प्रसूति महिलाओं से जानकारी ली, जिसपर पता चला कि ग्राम ढांड़ निवासी मचला पति मुकेश अहिवार ने शुक्रवार की शाम बच्चे को जन्म दिया था, जो मृत था। परिजन शव को दफनाने लेकर गए थे। महिला की सास खेमा बाई ने बताया कि साड़ी में बच्चे का शव रखकर थैले में रखा था, जिसे उनके पति भैयालाल दफनाने के लिए लेकर गए थे। इस संबंध में भैयालाल ने पुलिस को बताया कि एक गड्ढे में शव रखा था, सडक़ पर कैसे पहुंचा पता नहीं है। पुलिस ने शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।