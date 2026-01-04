4 जनवरी 2026,

रविवार

सागर

शर्मनाक: मृत नवजात को दफनाने की जगह फेंका, सड़क किनारे शव देखकर मचा हड़कंप

पुलिस ने शव का कराया पीएम, मर्ग किया कायम, बच्चे के पैरों में लगी स्याही और अस्पताल के टैग से पुलिस पहुंची परिजनों तक

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 04, 2026

Shameful: Dead newborn thrown away instead of buried, body found on roadside causes uproar

थैले में रखा शव

बीना. साईंधाम कॉलोनी के अंडरब्रिज के पास सड़क किनारे शनिवार की सुबह नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया और लोगों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना देकर मौके पर बुलाया। इसके बाद थाने से भी पुलिस पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को मर्चुरी में भिजवाया। पुलिस की जांच में पता चला कि मृत बच्चे का जन्म होने पर परिजनों ने उसे दफनाने के लिए लेकर गए थे।
शनिवार सुबह 9 बजे सडक़ किनारे नवजात का शव मिलने पर आसपास के लोगो ने तत्काल डायल 112 को सूचना देकर मौके पर बुलाया था। इसके बाद बीना थाना से प्रधान आरक्षक पवन परमार मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई की। शव को शव वाहन से सिविल अस्पताल की मर्चुरी में भिजवाया गया था। नवजात के पैरों पर स्याही लगी हुई थी और नाल पर टैग लगा था, जिससे प्रसव अस्पताल में होने की बात सामने आई। पुलिस ने इसी आधार पर सिविल अस्पताल में भर्ती प्रसूति महिलाओं से जानकारी ली, जिसपर पता चला कि ग्राम ढांड़ निवासी मचला पति मुकेश अहिवार ने शुक्रवार की शाम बच्चे को जन्म दिया था, जो मृत था। परिजन शव को दफनाने लेकर गए थे। महिला की सास खेमा बाई ने बताया कि साड़ी में बच्चे का शव रखकर थैले में रखा था, जिसे उनके पति भैयालाल दफनाने के लिए लेकर गए थे। इस संबंध में भैयालाल ने पुलिस को बताया कि एक गड्ढे में शव रखा था, सडक़ पर कैसे पहुंचा पता नहीं है। पुलिस ने शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

अस्पताल में कई वर्षों से नहीं हो रहे सीजर
सिविल अस्पताल में करीब पांच वर्ष से सीजर नहीं हो रहे हैं, जिससे गंभीर गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता है और कई बार जच्चा, बच्चा की जान भी चली जाती है। गनीमत रही कि मृत बच्चा होने के बाद भी सामान्य प्रसव हो गया, नहीं तो महिला की भी जान जा सकती थी।

04 Jan 2026 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शर्मनाक: मृत नवजात को दफनाने की जगह फेंका, सड़क किनारे शव देखकर मचा हड़कंप

