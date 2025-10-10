Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

दुकानदारों का सड़क पर कब्जा, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ रही परेशानी, वाहन खड़े करने भी नहीं मिलती जगह

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 10, 2025

Shopkeepers spread their goods on the streets during the festival, disrupting traffic.

दुकान के बाहर सड़क तक फैला सामान

बीना. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे शहर की सड़कों पर अव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। गांधी चौराहा, महावीर चौक और सर्वोदय चौराहे पर दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क के किनारों पर सामान फैलाकर दुकानें सजा ली हैं, इससे जहां आम लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है, वहीं, यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त होती जा रही है। दुकानदारों ने भी दुकानों का सामान सड़क तक जमा लिया है।
दरअसल त्योहारों के मौके पर कपड़े, मिठाई, खिलौने और सजावटी सामान की अस्थायी दुकानें हर तरफ नजर आ रही हैं। वहीं, बड़े दुकानदारों ने भी दुकान का सामान बेचने के लिए सड़क पर जमा लिया है। सडक़ के दोनों ओर दुकानों के सामान बाहर रखे जाने से वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत हो रही है। गांधी तिराहा और महावीर चौक जैसे व्यस्त इलाकों में तो जाम की स्थिति आम हो गई है। दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहन चालकों तक को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की है जरूरत
प्रशासन और नगर पालिका को पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी। हर साल त्योहारों से पहले यही स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी जरूरत है। सर्वोदय चौराहे पर तो दुकानों के कारण सड़क का आधा हिस्सा ही बचा है, जिससे ट्रैफिक पुलिस के लिए भी नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया है।

प्रशासन की कार्रवाई की जरूरत
लोगों ने कहा कि नगर पालिका और पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में स्थिति और न बिगड़े। अगर समय रहते दुकानों को हटाया नहीं गया, तो दीपावली के दौरान हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे व्यापार भी प्रभावित न हो और आम जन को भी राहत मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 12:22 pm

Published on:

10 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीपीएस स्कूल में विवाद: फीस न भरने पर 70 छात्रों को परीक्षा से रोका

Controversy at DPS school: 70 students barred from appearing for exams for non-payment of fees
सागर

पांच काउंटर से किया गया खाद का वितरण, बैरिकेड्स लगाकर लगवाई थीं कतारें

Fertilizer was distributed from five counters, queues were formed by placing barricades.
सागर

207 लोगों की नेत्र, शुगर व ब्लडप्रेशर की जांच, 85 की आंखों में निकला मोतियाबिंद

shiver
सागर

युवा उत्सव में दिखेंगे परंपरा और संस्कृति के रंग, मानसिक अवसाद कम करने पर भी हो चर्चा

college.jpg
सागर

यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें पांच दिन रहेंगी रद्द, यात्रियों को होगी परेशानी

Due to yard remodeling work, many trains will be cancelled for five days, causing inconvenience to passengers.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.