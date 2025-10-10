त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

बीना. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे शहर की सड़कों पर अव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। गांधी चौराहा, महावीर चौक और सर्वोदय चौराहे पर दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क के किनारों पर सामान फैलाकर दुकानें सजा ली हैं, इससे जहां आम लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है, वहीं, यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त होती जा रही है। दुकानदारों ने भी दुकानों का सामान सड़क तक जमा लिया है।

दरअसल त्योहारों के मौके पर कपड़े, मिठाई, खिलौने और सजावटी सामान की अस्थायी दुकानें हर तरफ नजर आ रही हैं। वहीं, बड़े दुकानदारों ने भी दुकान का सामान बेचने के लिए सड़क पर जमा लिया है। सडक़ के दोनों ओर दुकानों के सामान बाहर रखे जाने से वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत हो रही है। गांधी तिराहा और महावीर चौक जैसे व्यस्त इलाकों में तो जाम की स्थिति आम हो गई है। दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहन चालकों तक को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।