त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

दुकान के बाहर सड़क तक फैला सामान
बीना. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे शहर की सड़कों पर अव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। गांधी चौराहा, महावीर चौक और सर्वोदय चौराहे पर दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क के किनारों पर सामान फैलाकर दुकानें सजा ली हैं, इससे जहां आम लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है, वहीं, यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त होती जा रही है। दुकानदारों ने भी दुकानों का सामान सड़क तक जमा लिया है।
दरअसल त्योहारों के मौके पर कपड़े, मिठाई, खिलौने और सजावटी सामान की अस्थायी दुकानें हर तरफ नजर आ रही हैं। वहीं, बड़े दुकानदारों ने भी दुकान का सामान बेचने के लिए सड़क पर जमा लिया है। सडक़ के दोनों ओर दुकानों के सामान बाहर रखे जाने से वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत हो रही है। गांधी तिराहा और महावीर चौक जैसे व्यस्त इलाकों में तो जाम की स्थिति आम हो गई है। दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहन चालकों तक को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की है जरूरत
प्रशासन और नगर पालिका को पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी। हर साल त्योहारों से पहले यही स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी जरूरत है। सर्वोदय चौराहे पर तो दुकानों के कारण सड़क का आधा हिस्सा ही बचा है, जिससे ट्रैफिक पुलिस के लिए भी नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया है।
प्रशासन की कार्रवाई की जरूरत
लोगों ने कहा कि नगर पालिका और पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में स्थिति और न बिगड़े। अगर समय रहते दुकानों को हटाया नहीं गया, तो दीपावली के दौरान हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे व्यापार भी प्रभावित न हो और आम जन को भी राहत मिले।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग