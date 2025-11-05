Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सिंधी कॉलोनी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन

सिंधी कॉलोनी में मंगलवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। अपने-अपने घरों की छतों से की पुष्प वर्षा की। फूलों की पालकी में सजी दादी कौशल्या देवी विराजमान थी। सभी लोगों ने प्रसाद दिया तो पालकी पर बैठी सेवादार ने उसी प्रसाद में और प्रसाद मिलकर उन्हें वापस दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 05, 2025

सिंधी कॉलोनी में मंगलवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। अपने-अपने घरों की छतों से की पुष्प वर्षा की। फूलों की पालकी में सजी दादी कौशल्या देवी विराजमान थी। सभी लोगों ने प्रसाद दिया तो पालकी पर बैठी सेवादार ने उसी प्रसाद में और प्रसाद मिलकर उन्हें वापस दिया। जुलूस कॉलोनी का भ्रमण कर बहरानी, हसरेजा गली, राजा हसानी गली, मनवानी गली, श्री कृष्णा मंदिर गली, स्कूल होते हुए पुरे सिंधी कॉलोनी का भ्रमण कर खुरई रोड से शास्त्री वार्ड से वापस सिंधी गुरुद्वारा दोपहर 1 बजे पंहुचा। सेवादार सडक़ों को धूल हटाते चल रहे थे। लोग जगह-जगह फूल बरसा रहे थे। गुरुद्वारा सेवादार लख्मीचंद मनवानी ने सभी सिंधी समाज का आभार माना। इस मौके पर जगदीश, निर्मल भोले, पप्पू दरयानी, परमानन्द पंजवानी राजा हासानी, अनिल लालवानी, मुकेश परयानी, रवि सुंदरानी, किशोर नागवानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल थे ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सिंधी कॉलोनी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही दिन का पारा उछला, धूप कर रही परेशान

सागर

हमारे जीवन में सरलता आ जाए तो संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा : ऐलक दयासागर

सागर

शिवलिंग खंडित करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग, मंदिरों के पास से हटाई जाए मांसाहार की दुकानें

सागर

लापरवाही: एक्सीलेंस स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर सुखाए जा रहे उपले, आग लगने का बना खतरा

Negligence: Cowdung cakes are being dried near the railway track behind Excellence School, posing a fire hazard.
सागर

स्टार होम कॉलोनी में बनेगा गीता भवन, बिजली की बचत के लिए लगेगा सोलर सिस्टम

Geeta Bhawan to be built in Star Home Colony, solar system to be installed to save electricity
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.