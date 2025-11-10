दो साल से धूल खा रही सोनोग्राफी मशीन, स्त्री रोग विशेषज्ञ की ट्रेनिंग का इंतजार

बीना. सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन आए हुए दो साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी सोनोग्राफी नहीं हो पाई है। इस बीच कभी स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने और अब विशेषज्ञ हैं, लेकिन ट्रेनिंग का इंतजार है, जिससे मशीन चालू नहीं हो पा रही है। गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीज निजी लैब पर जाकर जांच कराने मजबूर हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार 25 लाख रुपए की लागत से आई सोनोग्राफी मशीन से एक भी जांच न होने से मशीन धूल खा रही है। शुरुआत में स्त्री रोग विशेषज्ञ का निधन होने के बाद यह पद खाली रहा और अब स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद भरने के बाद भी जांच नहीं की जा रही है। क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। अस्पताल की मशीन बंद होने के कारण गर्भवती महिलाओं को बाजार से हजारों रुपए खर्च कर जांच करानी पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द ही स्त्री रोग विशेषज्ञ की ट्रेनिंग कराने की बात कह रहे हैं। वहीं, मशीन बंद होने से उसमें खराबी भी आ रही है। जिस जगह मशीन रखी है वहां चूहे भी पहुंच जाते हैं।