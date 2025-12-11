11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

राजकीय विवि समीक्षा बैठक : खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, नई फसलों की लेंगे जानकारी

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. विनोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति सभागार में बुधवार को स्टॉफ काउंसिल की बैठक हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Reshu Jain

Dec 11, 2025

vv

vv

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में हुई समीक्षा बैठक

सागर . रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. विनोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति सभागार में बुधवार को स्टॉफ काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कुलगुरु विनोद मिश्रा प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय की प्रगति, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, नियमित कक्षाओं के संचालन, पूर्व निर्देशानुसार जांच समिति, अग्निशमन व्यवस्था आदि सहित विविध प्रकरणों पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के छात्र-छात्राओं को नई फसलों की जानकारी के लिए किसानों के साथ एमओयू किया जा रहा है। विद्यार्थी किसान के खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। साथ पुस्तकालय में विभिन्न नई पुस्तकें खरीदने के लिए बजट का प्रबंध किया गया है।

विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन ने विगत बैठक में लिए निर्णयों की स्थिति से सभी संकाय सदस्यों को अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया को अधिकृत किया। समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कॉलेज चलो अभियान कैलेंडर के अनुरूप विश्वविद्यालय चलो अभियान के लिए अभियान प्रभारी डॉ. अमितेश सोनी को निर्देशित किया। डॉ. मिथलेश शरण चौबे को वार्षिक प्रतिवेदन का संयोजक नियुक्त किया। सहायक कुलसचिव राकेश कुमार चढार ने किसानों की सहमति से कृषि संकाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण की तैयारियों व पिछली परीक्षा के परिणामों एवं आगामी परीक्षा की तैयारियों से अवगत कराया। परीक्षा नियंत्रक डॉ. रजनी दुबे ने प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियों तथा सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता से अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया ने सभी विभागों में नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 06:57 pm

Published on:

11 Dec 2025 06:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / राजकीय विवि समीक्षा बैठक : खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, नई फसलों की लेंगे जानकारी

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

69 वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में सागर संभाग ओवरऑल चैंपियन

सागर

शाहगढ़ के मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाइयों और अन्य सामग्री खाक

सागर

सागर-दमोह फोरलेन सड़क एचएएम मोड पर बनेगी, दो की जगह एक घंटे में तय होगा सफर

Rajsamand Road work
सागर

काले हिरण के शिकारी डॉक्टर समेत तीन आरोपियों से एसटीएफ ने भी की पूछताछ

सागर

मंदिरों में शोभन व चित्रा योग में मनेगी सफला एकादशी, नई पोशाक से भगवान श्रंृगार, दीपदान व भजन संध्या होगी

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.