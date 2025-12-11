राजकीय विवि समीक्षा बैठक : खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, नई फसलों की लेंगे जानकारी

विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन ने विगत बैठक में लिए निर्णयों की स्थिति से सभी संकाय सदस्यों को अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया को अधिकृत किया। समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कॉलेज चलो अभियान कैलेंडर के अनुरूप विश्वविद्यालय चलो अभियान के लिए अभियान प्रभारी डॉ. अमितेश सोनी को निर्देशित किया। डॉ. मिथलेश शरण चौबे को वार्षिक प्रतिवेदन का संयोजक नियुक्त किया। सहायक कुलसचिव राकेश कुमार चढार ने किसानों की सहमति से कृषि संकाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण की तैयारियों व पिछली परीक्षा के परिणामों एवं आगामी परीक्षा की तैयारियों से अवगत कराया। परीक्षा नियंत्रक डॉ. रजनी दुबे ने प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियों तथा सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता से अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया ने सभी विभागों में नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।