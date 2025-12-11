राजकीय विवि समीक्षा बैठक : खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, नई फसलों की लेंगे जानकारी

vv
रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में हुई समीक्षा बैठक
सागर . रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. विनोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति सभागार में बुधवार को स्टॉफ काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कुलगुरु विनोद मिश्रा प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय की प्रगति, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, नियमित कक्षाओं के संचालन, पूर्व निर्देशानुसार जांच समिति, अग्निशमन व्यवस्था आदि सहित विविध प्रकरणों पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के छात्र-छात्राओं को नई फसलों की जानकारी के लिए किसानों के साथ एमओयू किया जा रहा है। विद्यार्थी किसान के खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। साथ पुस्तकालय में विभिन्न नई पुस्तकें खरीदने के लिए बजट का प्रबंध किया गया है।
विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन ने विगत बैठक में लिए निर्णयों की स्थिति से सभी संकाय सदस्यों को अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया को अधिकृत किया। समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कॉलेज चलो अभियान कैलेंडर के अनुरूप विश्वविद्यालय चलो अभियान के लिए अभियान प्रभारी डॉ. अमितेश सोनी को निर्देशित किया। डॉ. मिथलेश शरण चौबे को वार्षिक प्रतिवेदन का संयोजक नियुक्त किया। सहायक कुलसचिव राकेश कुमार चढार ने किसानों की सहमति से कृषि संकाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण की तैयारियों व पिछली परीक्षा के परिणामों एवं आगामी परीक्षा की तैयारियों से अवगत कराया। परीक्षा नियंत्रक डॉ. रजनी दुबे ने प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियों तथा सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता से अवगत कराया। सहायक कुलसचिव पंचम लाल सनोडिया ने सभी विभागों में नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।
