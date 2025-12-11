काले हिरण के शिकारी डॉक्टर समेत तीन आरोपियों से एसटीएफ ने भी की पूछताछ

बेरखेड़ी बीट के टेहरा टेहरी गांव के जंगलों में काले हिरण का शिकार करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शिकारियों के पास से मादा हिरण का 10 किग्रा मांस और एक 22 बोर की राइफल, 15 जिंदा कारतूस, तीन खाली कारतूस और दो सागौन की सिल्ली बरामद की गईं थीं। दो चार पहिया वाहनों को भी जब्त किया था। आरोपियों में डॉ. वसीम खान, ओमकार आदिवासी और राजू आदिवासी को गिरफ्तार किया था, जिनको 12 दिसंबर तक की रिमांड पर लिया था, लेकिन किसी खास वजह से उन्हें 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।