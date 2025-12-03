जमीनी स्तर पर प्रशासन ने शुरू नहीं किए प्रयास, कहीं घटिया निर्माण कार्य उड़ा रहे धूल, तो कहीं ऑटो रिक्शा छोड़ रहे धुआं

सागर. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन सागर जिला प्रशासन से प्लान तो मांग चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। शहर में अलग-अलग मद से बनाई गई कंक्रीट सड़कें सबसे ज्यादा धूल उड़ा रहीं हैं। कंक्रीट सड़कों से सीमेंट शुरुआत में ही गायब हो गया था और अब जैसे ही वाहन निकलते हैं तो उनसे धूल के गुबार उठने लगते हैं। घटिया निर्माण कार्य के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं दूसरी ओर ऑटो रिक्शा भी जगह-जगह धुआं छोड़ते देखे जा रहे हैं, जिसके कारण शहर की आबोहवा ज्यादा प्रदूषित हो रही है।