जमीनी स्तर पर प्रशासन ने शुरू नहीं किए प्रयास, कहीं घटिया निर्माण कार्य उड़ा रहे धूल, तो कहीं ऑटो रिक्शा छोड़ रहे धुआं

सागर. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन सागर जिला प्रशासन से प्लान तो मांग चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। शहर में अलग-अलग मद से बनाई गई कंक्रीट सड़कें सबसे ज्यादा धूल उड़ा रहीं हैं। कंक्रीट सड़कों से सीमेंट शुरुआत में ही गायब हो गया था और अब जैसे ही वाहन निकलते हैं तो उनसे धूल के गुबार उठने लगते हैं। घटिया निर्माण कार्य के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं दूसरी ओर ऑटो रिक्शा भी जगह-जगह धुआं छोड़ते देखे जा रहे हैं, जिसके कारण शहर की आबोहवा ज्यादा प्रदूषित हो रही है।
मुख्य सचिव ने सागर समेत प्रदेश के सात जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों का एक्यूआई 100 से नीचे होना चाहिए। इसके लिए शॉर्ट व लांग टर्म की कार्ययोजना तैयार करें और उसके हिसाब से कार्य करें ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।
नवंबर-2025 के 30 दिनों में एक्यूआई मात्र 8 दिन ही 100 से नीचे रहा है। 22 दिन हवा की स्थिति खराब रही। 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक लगातार 21 दिन से एक्यूआई 100 से ऊंपर चल रहा है। नवंबर में 6 दिन ऐसे भी रहे, जब एक्यूआई 200 का आंकड़ा पार कर गया।
