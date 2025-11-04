300 साल से लग रहा भापेल का मेला, बाबा फूलनाथ ने की यहां तपस्या, वरदान से मनोकामनाएं होती हैं पूरी

भापेल गांव की ऊंची पहाड़ी पर बसा प्राचीन शिव मंदिर, जिसे बाबा फूलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मेले का केंद्र बिंदू है। मान्यता के अनुसार तीन-चार सौ वर्ष पहले बाबा फूलनाथ गोस्वामी महाराज ने इसी पहाड़ी पर कठोर तपस्या की थी। देवी आराधना कर वरदान प्राप्त किया कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। लेकिन बाबा की करुणा यहीं तक सीमित नहीं रही। गांव में जल संकट की समस्या देखते हुए उन्होंने वरदान मांगा कि यह स्थान कभी जल-विहीन न रहे। जिसके बाद बाबा ने स्वयं पहाड़ी पर एक तालाब खोदा, जहां आज भी साल भर पानी रहता है। यह चमत्कारिक घटना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति की रहस्यमयी लीला का भी उदाहरण। जबकि भापेल के निचले इलाकों में कुओं और तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं। बाबा फूलनाथ ने जीवन के अंतिम वर्ष इसी स्थान पर तपस्या में व्यतीत किए और समाधि ली, जिससे यह स्थल भक्तों के लिए तीर्थ के समान हो गया।