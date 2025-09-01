मवेशियों को टक्कर मारकर कंटेनर लेकर भागा चालक, देवरी में पकड़ा गया

मोटरसाइकिलों से भरे एक कंटेनर वाहन ने बीती रात सागर-रहली मार्ग पर आधा दर्जन मवेशियों को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। रात करीब 11 बजे गोसेवकों और स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा किया। देवरी की ओर भागते इस कंटेनर को रास्ते में चांदपुर और बिछुआ गांव में रोकने की कोशिश की गई लेकिन आरोपी कंटेनर चालक भागने में सफल रहा। इसके बाद ट्रक के पीछे लगे लोगों ने देवरी थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नेशनल हाइवे पर कंटेनर को रोक लिया गया। गोसेवकों ने बताया कि आरोपी कंटेनर चालक ने 40 किमी में करीब 10 मवेशियों को टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रक को देवरी थाना परिसर में रखवाया और ट्रक चालक और परिचालक दोनों से पूछताछ की।