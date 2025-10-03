रावण का पुतला गीला था, सिर से चिंगारी निकली फिर बुझ गई, तब पेट्रोल उड़ेलकर किया गया दहन

सागर . दशहरा पर्व पर पीटीसी ग्राउंड और उपनगर मकरोनिया रजाखेड़ी बजरिया मैदान में रावण दहन किया गया। पीटीसी ग्राउंड में रावण दहन 7.38 बजे शुरू हुआ। जैसे ही भगवान राम ने 51 फीट के रावण की नाभि पर तीर मारा तो रावण का मुंह जल गया। पूरा पुतला नहीं जलने पर नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, इसी बीच भगवान राम ने दूसरा तीर छोड़ा। उसके बाद रावण का नीचे का हिस्सा जला, लेकिन नौ सिर और हाथ नहीं जल पाए। बारिश में रावण का पुतला पहले ही गीला हो गया था, इसलिए पुतले को जलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 मिनट में पुतला दहन हो गया। बारिश की वजह से आतिशबाजी भी कम लगाई थी। पुतले के पीछे से आतिशबाजी की गई। आसमान में करीब 15 मिनट तक आतिशबाजी हुई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विशेष अतिथि सांसद लता वानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी व निगमाध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने पुतला दहन के पहले भगवान राम एवं लक्ष्मण की झांकी की सभी अतिथियों ने पूजा-अर्चना की। राम स्वरूप में आए युवक ने दो बाण चलाए, लेकिन रावण नहीं जला तो आग लगाना पड़ी। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि पीटीसी ग्राउंड में उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।