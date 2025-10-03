Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

रावण का पुतला गीला था, सिर से चिंगारी निकली फिर बुझ गई, तब पेट्रोल उड़ेलकर किया गया दहन

भगवान राम ने रावण की नाभी में मारे दो तीर, 10 मिनट में भी नहीं जल पाया पूरा पुतला, 9 सिर घूमते ही रहे सागर . दशहरा पर्व पर पीटीसी ग्राउंड और उपनगर मकरोनिया रजाखेड़ी बजरिया मैदान में रावण दहन किया गया। पीटीसी ग्राउंड में रावण दहन 7.38 बजे शुरू हुआ। जैसे ही भगवान राम [&hellip;]

less than 1 minute read

सागर

image

Nitin Sadaphal

Oct 03, 2025

भगवान राम ने रावण की नाभी में मारे दो तीर, 10 मिनट में भी नहीं जल पाया पूरा पुतला, 9 सिर घूमते ही रहे

सागर . दशहरा पर्व पर पीटीसी ग्राउंड और उपनगर मकरोनिया रजाखेड़ी बजरिया मैदान में रावण दहन किया गया। पीटीसी ग्राउंड में रावण दहन 7.38 बजे शुरू हुआ। जैसे ही भगवान राम ने 51 फीट के रावण की नाभि पर तीर मारा तो रावण का मुंह जल गया। पूरा पुतला नहीं जलने पर नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, इसी बीच भगवान राम ने दूसरा तीर छोड़ा। उसके बाद रावण का नीचे का हिस्सा जला, लेकिन नौ सिर और हाथ नहीं जल पाए। बारिश में रावण का पुतला पहले ही गीला हो गया था, इसलिए पुतले को जलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 मिनट में पुतला दहन हो गया। बारिश की वजह से आतिशबाजी भी कम लगाई थी। पुतले के पीछे से आतिशबाजी की गई। आसमान में करीब 15 मिनट तक आतिशबाजी हुई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विशेष अतिथि सांसद लता वानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी व निगमाध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने पुतला दहन के पहले भगवान राम एवं लक्ष्मण की झांकी की सभी अतिथियों ने पूजा-अर्चना की। राम स्वरूप में आए युवक ने दो बाण चलाए, लेकिन रावण नहीं जला तो आग लगाना पड़ी। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि पीटीसी ग्राउंड में उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रावण का पुतला गीला था, सिर से चिंगारी निकली फिर बुझ गई, तब पेट्रोल उड़ेलकर किया गया दहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार से कर रहे थे शराब का अवैध परिवहन, दो आरोपियों को पकड़ा

सागर

पेट्रोल खत्म हुआ तो चोर ने चुरा ली दूसरी बाइक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सागर

जैन धर्म के इतिहास का यह सबसे बड़ा विधान है : मुनि विमल सागर

सागर

बंगाली समाज की महिलाओं ने दशहरे पर खेली सिंदूर की होली, मातारानी के लगाए जयकारे

सागर

माता की निकली पालकी यात्रा, ईकोफ्रेंडली हुआ विसर्जन, गुजराती समाज ने उत्साह से मनाया दशहरा

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.