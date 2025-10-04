छात्राओं ने दीपक व आरती की थाल बनाई, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई

एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को छात्राओं ने स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी सप्ताह अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटर एवं विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और छात्राओं को स्वावलंबन की ओर प्रेरित करना था। प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपने हाथों से बने उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री की और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. प्रतिमा खरे ने बताया कि छात्राओं ने प्रदर्शनी में स्वदेशी वस्तुएं बनाई। दिवाली के लिए सुंदर दीपक, आरती की थाल व तोरण आदि बनाए। उन्हें बेचने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शुभम दुबे ने ने बताया कि इनक्यूबेशन सेंटर में छात्राओं को नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यहां कई छात्राएं स्वदेशी उत्पाद तैयार कर उन्हें बेच रही है। प्रदर्शनी में सुहानी दांगी, शालिनी दांगी, रुचि पटेल, विंधेश्वरी अहिरवार, शिवानी साहू और शिखा दुबे समेत कई छात्राओं ने भाग लिया। वहीं, शिक्षकों में डॉ. रश्मि दुबे, डॉ. सरिता जैन, डॉ. अर्चना मिश्रा, डॉ. प्रज्ञा पांडे, डॉ. क्रांति लोधी, डॉ. अंशु सोनी, डॉ. आशुतोष शर्मा और डॉ. शैलेंद्र पटेल सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।