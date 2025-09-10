Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

शासन ने चुंगी राशि से कर दिया बिजली कंपनी का गलत भुगतान, नहीं मिल पा रहा कर्मचारियों को वेतन

नपाध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलीं सीएम से, राशि वापस मांगी

सागर

sachendra tiwari

Sep 10, 2025

The government made the wrong payment to the electricity company
सीएम से मिलता हुआ प्रतिनिधि मंडल

बीना. नगर पालिका को शासन से मिलने वाली चुंगी राशि का भुगतान बिजली कंपनी को कर दिया गया है, जबकि कोई बिल बकाया नहीं है। इस संबंध में नपाध्यक्ष लता सकवार, उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया सहित पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को भोपाल में सीएम से मिला और राशि वापस करने की मांग की है।
नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार शासन से मिलने वाली चुंगी राशि 56 लाख 5 हजार 553 रुपए बकाया बिजली बिल को लेकर काट ली गई है। जबकि 29 अगस्त तक के सभी बिल भुगतान किए जा चुके हैं। इसके बाद भी यह राशि काटी गई है। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता ने भी नगर पालिका का कोई भी बिल 3 सितंबर तक बकाया न होने का अनापत्ति पत्र दिया है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष ने मंगलवार को सीएम से मिलकर चुंगी राशि वापस कराने की मांग की है, जिससे कर्मचारियों का वेतन दिया जा सके। उन्होंने शहर विकास के लिए भी राशि की मांग की है। साथ ही आयुक्त से भी चुंगी राशि वापस कराने को लेकर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षद जितेंद्र बोहरे, मधुलिका यादव, विजय लखेरा, बीडी रजक शामिल थे।

कर्मचारी हो रहे परेशान
नगर पालिका के पास वर्तमान में करीब नौ लाख रुपए की राशि है, जो कर्मचारियों के वेतन के लिए बहुत कम है। चुंगी राशि आने पर और नगर पालिका की राशि मिलाकर वेतन का भुगतान किया जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शासन ने चुंगी राशि से कर दिया बिजली कंपनी का गलत भुगतान, नहीं मिल पा रहा कर्मचारियों को वेतन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.