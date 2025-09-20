मासूम ने भरी किलकारी, पर मां नहीं समझ पाई, समाज बना सहारा

बीना. यह घटना एक दर्द की भी है और इंसानियत की भी, जिसमें एक मूकबधिर और मानसिक विक्षिप्त महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। मां अपनी मानसिक स्थिति के कारण न तो बच्चे को पहचान पा रही है, न उसकी देखभाल कर पा रही है। यह घटना समाज को झकझोरती है। वहीं, इंसानियत की मिसाल भी सामने आई है, क्योंकि इस मासूम की परवरिश अब समाज के लोग कर रहे हैं। यह महिला करीब छह माह पहले ही शहर में आई थी, जो गर्भवती थी।

बच्चे का जन्म होने के बाद से ही स्थानीय लोग उसके लिए दूध, कपड़े और जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। कोई उसे गोद में उठाकर प्यार करता है, तो कोई उसके भविष्य की चिंता कर रहा है। प्रशासन ने पीडि़ता की देखरेख और सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। यहां बड़ा सवाल यह है कि मानसिक रूप से असहाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। यह मासूम अपनी मासूमियत से दुनिया को हंसा रहा है, लेकिन उसकी मां की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। महिला को कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देर में अचानक वह बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार करने लगती है। कभी बच्चे को छोडकऱ पूरे अस्पताल परिसर में घूमती है। नर्सिंग स्टाफ भी महिला और बच्चे पर नजर रखे हुए है, जिससे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे।