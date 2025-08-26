Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

गंगा आरती में दिया गया मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने का संदेश

गणेशोत्सव के पूर्व लाखा बंजारा झील किनारे चकराघाट पर सोमवार को आयोजित हुई गंगा आरती में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

सागर

Rizwan ansari

Aug 26, 2025

sagar
sagar

गणेशोत्सव के पूर्व लाखा बंजारा झील किनारे चकराघाट पर सोमवार को आयोजित हुई गंगा आरती में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया गया। श्रद्धालुओं को बताया गया कि मिट्टी की प्रतिमा जल में घुल कर पुन: पर्यावरण के घटकों में विभक्त हो जाती है। जबकि अन्य सामग्री से बनी प्रतिमाएं विसर्जन के बाद लम्बे समय तक विघटित नहीं होती और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें अपने आराध्य देव और पर्यावरण के प्रति समर्पण को समझना होगा और हमें जल स्रोतों, मिट्टी, वायु आदि पर्यावरण को संरक्षित बनाने के लिए केमिकल को छोडकऱ प्राकृतिक संसाधनों को अपनाना होगा। पर्यावरण को साफ-स्वच्छ बनाए रखने के लिए केमिकल को छोडकऱ प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटना होगा। आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ज्ञात हो कि पिछले एक साल से चकराघाट पर प्रत्येक सोमवार गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 03:04 pm

Published on:

26 Aug 2025 03:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गंगा आरती में दिया गया मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने का संदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.