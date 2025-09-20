विधायक ने सीइओ से कहा जनपद पंचायत से दस्तावेज लीक क्यों हो रहे, कर्मचारियों को दी जाए हिदायत

बीना. तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक निर्मला सप्रे ने सभी विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय भी, एसडीएम विजय डेहरिया आदि उपस्थित थे।

जनपद पंचायत सीइओ रितु जैन से विधायक ने कहा कि जनपद पंचायत से दस्तावेज क्यों लीक हो रहे हैं। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाए और बिना आरटीआइ के कोई दस्तावेज बाहर न आएं। शासकीय जमीन पर पीएम आवास स्वीकृत किए हैं और एक किस्त आने के बाद कार्य रोका जा रहा है, जो गलत है, इसकी पहले जांच कराई जाए, जिससे हितग्राही परेशान न हों। विधायक निधी से चल रहे कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पशु चिकित्सा विभाग की डॉ. सोनल श्रीवास्तव से विधायक ने कहा कि मवेशियों का टीकाकरण नहीं हो रहा है और पशु पालकों को दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। गोशालाओं का भी निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। सभी गोशालाओं की हालत खराब है। जनपद उपाध्यक्ष अमर प्रताप सिंह ने कहा कि लखाहर का संचालन कर रहा समूह तीन माह पहले काम छोडऩे की बात लिखकर दे चुका है, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि वहां गोवंश है। गोशाला के संबंध में एनआरएलएम के अजय चौबे ने बताया कि नए समूह को कार्य जल्द कार्य दिया जा रहा है। बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल से सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि छह कर्मचारी स्थायी पदस्थ हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं, आउटसोर्स से कर्मचारी रखने की जरूरत है। विधायक ने कहा कि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं और वेतन अस्पताल से मिल रहा है। जिसपर बीएमओ ने बताया कि यह पुराना मामला है, सिर्फ एक डॉक्टर खुरई में अटैच हैं। कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, लेकिन वह रिफाइनरी अस्पताल में सेवाएं दे रही हैं। इस संबंध में पत्र लिखा गया है।