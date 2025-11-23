नपा के रैनबसेरा को बनाया स्टोर रूम, सामुदायिक भवन में है रुकने की व्यवस्था, जरूरतमंदों को नहीं रहती जानकारी

बीना. नगर पालिका ने उत्कृष्ट स्कूल के पास ठंड, बारिश के मौसम में जरूरतमंदों को रुकने के लिए रैनबसेरा बनाया है, लेकिन इसमें रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रैनबसेरा को स्टोर रूम बना दिया है, इसकी जगह खिरिया वार्ड में सामुदायिक भवन को रैनबसेरा बनाया गया है, जहां तक कोई जरूरतमंद पहुंच ही नहीं पाते हैं।

अभी से रात के समय ठंड पडऩे लगी है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को पता ही नहीं रहता है कि शहर में उन्हें रुकने की व्यवस्था कहां की गई है। खिरिया वार्ड में बनाए गए रैनबसेरा का प्रचार-प्रसार न होने से बाहर से आने वाले जरूरतमंद लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं रहती और न ही इन्हें कोई बताने वाला है। ठंड और गिरती ओस के बीच लोग मजबूरी में रात बिताते हैं।