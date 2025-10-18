अप्रेल में बजट की बैठक के बाद नहीं हुई नपा परिषद की बैठक, विकास कार्यों पर नहीं हो पा रही चर्चा

बीना. नगर पालिका परिषद की बैठक अप्रेल माह के बाद से आयोजित नहीं हुई है, जिससे विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। साथ ही नए कार्यों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है।

8 अप्रेल को नगर पालिका में बजट की बैठक हुई थी और छह माह बीतने के बाद अभी तक बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। जबकि सफाई को लेकर मई, जून माह में हंगामा भी हुआ था और सीएमओ पर कार्रवाई कर कंपनी को हटाया गया था। इसके अलावा शहर में विकास कार्य रुके हैं या फिर नए शुरू नहीं हो पा रहे हैं। पुष्पबिहार कॉलोनी में बनने वाले पार्क का कार्य रुका है, अमृत योजना 2.0 का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। इसी तरह पांच करोड़ रुपए के नए कार्यों के टेंडर हुए हैं, जिसके कार्य शुरू होना है। विकास कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए पार्षदों ने हर दो माह में बैठक करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी इसपर अमल नहीं हो रहा है।