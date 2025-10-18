Patrika LogoSwitch to English

अप्रेल में बजट की बैठक के बाद नहीं हुई नपा परिषद की बैठक, विकास कार्यों पर नहीं हो पा रही चर्चा

पार्षदों ने कहा था दो माह में हो बैठक का आयोजन, जिससे सभी की समस्याओं का हो सके समाधान

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 18, 2025

The Municipal Council did not meet after the budget meeting in April, and development work was not discussed.

फाइल फोटो

बीना. नगर पालिका परिषद की बैठक अप्रेल माह के बाद से आयोजित नहीं हुई है, जिससे विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। साथ ही नए कार्यों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है।
8 अप्रेल को नगर पालिका में बजट की बैठक हुई थी और छह माह बीतने के बाद अभी तक बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। जबकि सफाई को लेकर मई, जून माह में हंगामा भी हुआ था और सीएमओ पर कार्रवाई कर कंपनी को हटाया गया था। इसके अलावा शहर में विकास कार्य रुके हैं या फिर नए शुरू नहीं हो पा रहे हैं। पुष्पबिहार कॉलोनी में बनने वाले पार्क का कार्य रुका है, अमृत योजना 2.0 का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। इसी तरह पांच करोड़ रुपए के नए कार्यों के टेंडर हुए हैं, जिसके कार्य शुरू होना है। विकास कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए पार्षदों ने हर दो माह में बैठक करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी इसपर अमल नहीं हो रहा है।

जल्द बैठक न होनेे पर करेंगे प्रदर्शन
नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने बताया कि नगर पलिका में कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, जिससे शहरवासी परेशान हैं। सबसे ज्यादा शहर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई है। यदि बैठकें समय पर हों, तो चर्चा कर इसमें सुधार हो सकता है। हर दो माह में बैठक करने की बात हुई थी, लेकिन छह माह बाद भी बैठक नहीं हुई। यदि दिवाली के बाद बैठक नहीं हुई, तो प्रदर्शन किया जाएगा।

जल्द होगी बैठक
कुछ माह स्थायी सीएमओ न होने के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सकी है। अब सीएमओ ने ज्वाइन कर लिया है और जल्द बैठक आयोजित की जाएगी।
लता सकवार, नगर पालिका अध्यक्ष, बीना

Published on:

18 Oct 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अप्रेल में बजट की बैठक के बाद नहीं हुई नपा परिषद की बैठक, विकास कार्यों पर नहीं हो पा रही चर्चा

