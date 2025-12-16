शहर में कटरबाजों की पुरानी गैंग बिच्छू, 007 अवैध शराब वगांजा तस्करी में लगीं, नई गैंग 112 ने धोंस जमाने की वारदात

सागर. शहर में कटरबाजों की पूर्व में कई गैंग्स सक्रिय रहीं हैं, जिनमें बिच्छू, 007, अब तक 56 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन गैंग से जुड़े युवा अब अवैध शराब और गांजा तस्करी जैसे कामों में जुट गए हैं। पूर्व में आतंक मचाकर पहचान जमाने के बाद अब ये खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और गांजा तस्करी कर रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर और खुद को बदमाश दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर 112 के नाम पर गैंग बनाई और फिर कटरा बाजार और माता मढिय़ा के पास आतंक फैलाया।