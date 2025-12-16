16 दिसंबर 2025,

सागर

शहर में कटरबाजों की पुरानी गैंग बिच्छू, 007 अवैध शराब वगांजा तस्करी में लगीं, नई गैंग 112 ने धोंस जमाने की वारदात

माता मढिय़ा के पास आतंक मचाने वाला नीलेश पटेल कुछ दिन पहले ही जमानत पर हुआ था रिहा सागर. शहर में कटरबाजों की पूर्व में कई गैंग्स सक्रिय रहीं हैं, जिनमें बिच्छू, 007, अब तक 56 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन गैंग से जुड़े युवा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Dec 16, 2025

माता मढिय़ा के पास आतंक मचाने वाला नीलेश पटेल कुछ दिन पहले ही जमानत पर हुआ था रिहा

सागर. शहर में कटरबाजों की पूर्व में कई गैंग्स सक्रिय रहीं हैं, जिनमें बिच्छू, 007, अब तक 56 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन गैंग से जुड़े युवा अब अवैध शराब और गांजा तस्करी जैसे कामों में जुट गए हैं। पूर्व में आतंक मचाकर पहचान जमाने के बाद अब ये खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और गांजा तस्करी कर रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर और खुद को बदमाश दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर 112 के नाम पर गैंग बनाई और फिर कटरा बाजार और माता मढिय़ा के पास आतंक फैलाया।

पुलिस के अनुसार वारदात में 8 उपद्रवियों की पहचान हुआ है। इसमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश पटेल नाम का बदमाश अब भी फरार है, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और तत्काल ही दूसरी ही वारदात को अंजाम दे दिया।

परिजन भी परेशान, इसलिए दोपहर में पहुंचे मोतीनगर थाने

बताया जा रहा है कि पुलिस ने रविवार की रात कटरबाजी की वारदात में शामिल एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया था। नशा और कटरबाजी से जुड़ा होने के कारण उसे परिजन भी परेशान थे और यही वजह थी कि वे सोमवार की दोपहर में थाना पहुंचे।

100 से ज्यादा कटरबाज इनमें से अधिकांश शहर में

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जिले में 100 से अधिक कटरबाज थे, लेकिन अधिकांश जेल में बंद हैं। नशा आदि की चपेट में आकर कुछ युवाओं व नाबालिग सक्रिय हुए हैं, जिनकी धड़पकड़ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा शहर में ही कटरबाज सक्रिय हैं।

गोगो पेपर से फूंक रहे गांजा

जानकारी के अनुसार शहर के पान के ठेलों और मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से नशा करने के साधन उपलब्ध हैं। गांजा फूंकने के लिए आजकल गोगो पूपर रोल का उपयोग किया जा रहा है, जो आसानी से पान के ठेलों पर मिल रहा है। इधर मेडिकल स्टोर्स पर सनन, टेन नाम की गोलियां कोड वर्ड पर युवाओं को थमाई जा रहीं हैं, जिसको खाकर वे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

दो फरार की तलाश में जुटी पुलिस

कोतवाली व मोतीनगर पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल सुनील पटेल व एक अन्य चिन्हित कटरबाज की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए बदमाशों से भी पूछताछ की गई है।

कार्रवाई कर रहे हैं

जिले में जितने भी कटरबाज हैं, उनमें से अधिकांश जेल में बंद हैं। ये नए बदमाश थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। दो फरार आरोपियों की भी तलाश कर रहे हैं। जिन पर पहले से मामले दर्ज हैं, उन्हें पकड़कर कार्रवाई कर रहे हैं।
- ललित कश्यप, सीएसपी सागर

Published on:

16 Dec 2025 10:34 pm

Published on: 16 Dec 2025 10:34 pm
Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शहर में कटरबाजों की पुरानी गैंग बिच्छू, 007 अवैध शराब वगांजा तस्करी में लगीं, नई गैंग 112 ने धोंस जमाने की वारदात

