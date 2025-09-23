चल माई, काली माई के जयकारों से गूंजा पुरव्याऊ, भक्तिभाव से की गई स्थापना

शारदीय नवरात्र का पर्व सोमवार से शुरू हो गया। नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना की गई। मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की गई। घटस्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6.28 बजे से 8.20 मिनट तक और दोपहर 12.08 से 12.56 बजे तक पंडालों में देवी स्थापना की गई। शहर में 100 से अधिक स्थानों पर देवी प्रतिमाएं रखीं गईं। वहीं सोमवार सुबह शहर की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पुरव्याऊ की कंधे वाली काली की स्थापना हुई। चल माई, काली माई के नारों के साथ प्रतिमा की विधि-विधान से स्थापना की गई। शुभ मुहूर्त में प्रतिमा को भक्तों ने अपने कंधों पर लेकर पंडाल तक पहुंचे। जैसे ही प्रतिमा पंडाल में विराजमान हुई। पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज उठा। शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। घट स्थापना कर माता रानी की आरती और भजन कीर्तन के साथ नवरात्र का शुभारंभ किया।