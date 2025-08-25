Patrika LogoSwitch to English

सागर

नगर पालिका वाहनों को सुरक्षित रखने नहीं बन पाया शेड, लाखों रुपए के वाहन हो रहे कबाड़

कई वर्षों से नगर पालिका अधिकारी बना रहे हैं सिर्फ योजना, धरातल पर नहीं हुआ कोई काम

सागर

sachendra tiwari

Aug 25, 2025

The shed could not be built to keep the municipal vehicles safe, vehicles worth lakhs of rupees are becoming junk
खुले आसमान के नीचे खड़े वाहन

बीना. नगर पालिका में लाखों रुपए की कीमत के वाहनों को रखने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, जिससे वाहनों को रैन बसेरा परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़े रहते हैं। बारिश, धूप के कारण वाहन कबाड़ होते जा रहे हैं। अधिकारी हर बार जल्द व्यवस्था बनाने की बात तो कहते हैं, लेकिन अभी तक प्रयास कुछ नहीं हुए हैं।
नगर पालिका में तीन फायरब्रिगेड, एंबुलेंस, क्रेन, ट्रैक्टर सहित लाखों रुपए के अन्य वाहन हैं। इन्हें रखने के लिए सुरक्षित जगह न होने के कारण रैन बसेरा परिसर में रखा जाता है, जहां शेड की भी व्यवस्था नहीं है। खुले में खड़े वाहनों में बारिश के मौसम में जंग लग रही है, वहीं गर्मियों में धूल जमी रहती है। धूप और बारिश में वाहन खराब हो रहे हैं और कुछ कबाड़ बन चुके हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि यहां शेड बनाकर वाहन खड़े कर दिए जाएं, तो वाहन सुरक्षित हो जाएंगे। हर बार अधिकारी यहां शेड बनाने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कई मशीनें ऐसी हैं, जिनका उपयोग भी नहीं हुआ है और वह खराब हो चुकी हैं। धूल साफ करने वाली मशीन कई वर्ष पहले आ गई थी, लेकिन अभी तक वह सडक़ों पर नहीं चली है और कबाड़ बनने वाली है।

रैन बसेरा में नपा भवन बनाने की है तैयारी
नगर पालिका का नया भवन तैयार होना है और इसका निर्माण रैन बसेरा की जगह पर करने की तैयारी है। रैन बसेरा में भवन बनने पर रेलवे बाइपास रोड के पास खाली पड़ी नपा की जगह में स्टोर रूम बनाया जाएगा। साथ ही वहीं वाहन खड़े करने शेड तैयार किया जाएगा। यह योजना कई महीनों से बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसपर कोई काम नहीं हुआ है।

25 Aug 2025 11:58 am

