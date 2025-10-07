शिव महापुराण कथा मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा बदल देती है- केशव गिरी

शिव महापुराण कथा सुनने वाले मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और आखरी में मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह शिव महापुराण की महिमा है। मनुष्य को अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। यह बात सोमनाथपुरम में आयोजित शिव महापुराण कथा के पहले दिन केशव गिरी महाराज ने अपने प्रवचन में कही। दोपहर 2 बजे कलश यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई। कथा के मुख्य यजमान डॉ. अंकुर भट्ट ने बताया कि दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक कथा हो रही है। पहले दिन कथा में वतंत्र भट्ट, अंकुर भट्ट, नीतू भट्ट विशाल खरे, भूपेंद्र शर्मा, राजा रिछारिया, विवेक सक्सेना, हेमंत पचौरी, बाबू लाल रोहित, इंजीनियर महेंद्र गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।