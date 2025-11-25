Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

छल-कपट की संपत्ति विनाश का कारण बनती है- विशुद्धसागर

कटरा वर्णी कॉलोनी स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर ससंघ 27 पिछी का मंगल आगमन हुआ। आचार्य संघ की अगवानी की गई, घर-घर में रंगोली बनाकर उनका पाद प्रक्षालन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 25, 2025

कटरा वर्णी कॉलोनी स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर ससंघ 27 पिछी का मंगल आगमन हुआ। आचार्य संघ की अगवानी की गई, घर-घर में रंगोली बनाकर उनका पाद प्रक्षालन किया गया।
पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मनुष्य अपना अस्तित्व खो देता है वह भाई के साथ नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने अपना अस्तित्व बचाए रखा इसलिए वह राम के साथ रह सके। लोगों को सताकर और रुलाकर जो संपत्ति अर्जित की जाती है, उसका भोग नहीं कर सकते। वह संपत्ति किसी काम नहीं आती, लेकिन जो भाग्य से अर्जित की जाती है, उसका भोग सुख-समृद्धि से कर सकते हैं। विवेक से अर्जित की गई संपत्ति उसकी आयु लंबी होती हैं। छल-कपट की संपत्ति विनाश का कारण बनती है।
उन्होंने आगे कहा कि स्वभाव और आचरण मनुष्य को आकर्षित करता है। किसी भी जगह का तीर्थ भूमि होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। उस भूमि पर बैठकर तप करना महत्वपूर्ण है। संस्कृति के उत्थान और पतन मनुष्य के भावों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि पुण्य करोगे, तो सुख समृद्धि होगी और पाप करने वाले हमेशा दुखी रहते है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / छल-कपट की संपत्ति विनाश का कारण बनती है- विशुद्धसागर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुरू तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस पर निकाली गई वाहन रैली, जगह-जगह हुआ स्वागत

सागर

अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच दे-दनादन, मारपीट का वीडियो वायरल

Bina Civil Hospital
सागर

रंजिश पर बका-कटर से जानलेवा हमला करने के 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा

COURT
सागर

28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चार दिन पहले ही ससुराल से आई थी महिला

सागर

शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

Encroachment under the Jhansi Gate and Khurai railway overbridges has forced residents to take long detours to reach their homes.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.