Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

फिर एक सिस्टम सक्रिय…अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगी झमाझम बारिश, पहले पखवाड़े में मात्र 3 इंच गिरा पानी

मानसून के सीजन की कुल 686 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगस्त में 67 मिमी ही बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब शहर में लगातार बारिश की संभावना है।

सागर

Rizwan ansari

Aug 13, 2025

sagar
sagar

शहर में अगस्त के पहले पखवाड़े में अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब एक-दो दिन में झमाझम बारिश की संभावना है। दूसरे पखवाड़े में भारी बारिश के लिए सिस्टम बन रहा है। मंगलवार को सुबह से बादल छाए रहे। शाम को झमाझम बारिश हुई। सुबह 8.30 बजे से रात 8.30 बजे तक 15 मिमी बारिश दर्ज की गई। मानसून के सीजन की कुल 686 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगस्त में 67 मिमी ही बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब शहर में लगातार बारिश की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञ विवेक छलोत्रे ने बताया कि कि अब तक मानसून ट्रफ लगातार ऊपरी हिस्से में बनी थी, इसलिए बारिश की गतिविधियों में कमी आई थी, जबकि अब सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं और मानसून ट्रफ भी नीचे की ओर खिसकने लगी है। इसके कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। अभी पश्चिमोत्तर उप्र की ओर एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, साथ ही कुछ और निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ऊपरी हवा का चक्रवात है। इसके कारण नमी आ रही है। इसके साथ ही 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है। इससे अच्छी बारिश होने की संभावना है।

पिछले 10 वर्षों में अगस्त में हुई बारिश

वर्ष बारिश के आंकड़़े
2014 258.1
2015 530.7
2016 537.0
2017 154.4
2018 204.1
2019 676.6
2020 379.7
2021 215.8
2022 530.7
202& 173.2
2024 463.0
(नोट-बारिश के आंकड़़े मिमी में है)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / फिर एक सिस्टम सक्रिय…अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगी झमाझम बारिश, पहले पखवाड़े में मात्र 3 इंच गिरा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.