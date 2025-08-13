फिर एक सिस्टम सक्रिय…अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगी झमाझम बारिश, पहले पखवाड़े में मात्र 3 इंच गिरा पानी

शहर में अगस्त के पहले पखवाड़े में अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब एक-दो दिन में झमाझम बारिश की संभावना है। दूसरे पखवाड़े में भारी बारिश के लिए सिस्टम बन रहा है। मंगलवार को सुबह से बादल छाए रहे। शाम को झमाझम बारिश हुई। सुबह 8.30 बजे से रात 8.30 बजे तक 15 मिमी बारिश दर्ज की गई। मानसून के सीजन की कुल 686 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगस्त में 67 मिमी ही बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब शहर में लगातार बारिश की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञ विवेक छलोत्रे ने बताया कि कि अब तक मानसून ट्रफ लगातार ऊपरी हिस्से में बनी थी, इसलिए बारिश की गतिविधियों में कमी आई थी, जबकि अब सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं और मानसून ट्रफ भी नीचे की ओर खिसकने लगी है। इसके कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। अभी पश्चिमोत्तर उप्र की ओर एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, साथ ही कुछ और निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ऊपरी हवा का चक्रवात है। इसके कारण नमी आ रही है। इसके साथ ही 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है। इससे अच्छी बारिश होने की संभावना है।