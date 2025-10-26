इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहर में नहीं चार्जिंग स्टेशन, घरों के मीटरों से कर रहे चार्ज

बीना. शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन चार्जिंग की व्यवस्था शहर में कहीं नहीं है और घरों में लगे मीटर से ही वाहन चार्ज किए जा रहे हैं। निजी वाहनों के साथ-साथ व्यवसायिक वाहनों के लिए भी अलग से मीटर नहीं लगवाया जा रहा है। जबकि पूर्व में बिजली कंपनी ने अलग से मीटर लगवाने के आदेश भी जारी किए थे।

शहर में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं। इसके बलावा लोग इलेक्ट्रिक कार, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन एक भी नहीं है। व्यावसायिक वाहन चार्ज करने के लिए लोग घरों में लगे मीटरों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इनकी चार्जिंग महंगी पड़ रही है, इसके लिए वाहन मालिक अलग से मीटर नहीं लगवा रहे हैं।