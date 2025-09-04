नानक वार्ड में चोरों ने फैलाई दहशत, वार्डवासी कर रहे रात्रि गश्त

बीना. नानक वार्ड में लगातार चोरियों को लेकर वार्डवासी दहशत में हैं और नई बस्ती पुलिस चौकी में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन वहां स्टाफ की कमी से गश्त नहीं हो पा रही हैं। वार्डवासियों ने स्वयं गश्त करना शुरू कर दी है।

वार्ड के लोग रात 12 बजे से लोग अलग-अलग टोलियों में गश्त करते हैं और सुबह तक वार्ड में घूमते हैं। वार्ड पार्षद बीडी रजक ने बताया कि वार्ड में लगातार चोरी की घटनाओं के बाद वार्डवासियों ने गश्त करने का निर्णय लिया है और वार्ड में घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखते हैं। सुबह करीब चार बजे तक गश्त की जाती है और फिर पुलिस गश्त शुरू हो जाती है।