नानक वार्ड में चोरों ने फैलाई दहशत, वार्डवासी कर रहे रात्रि गश्त

बीना. नानक वार्ड में लगातार चोरियों को लेकर वार्डवासी दहशत में हैं और नई बस्ती पुलिस चौकी में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन वहां स्टाफ की कमी से गश्त नहीं हो पा रही हैं। वार्डवासियों ने स्वयं गश्त करना शुरू कर दी है।
वार्ड के लोग रात 12 बजे से लोग अलग-अलग टोलियों में गश्त करते हैं और सुबह तक वार्ड में घूमते हैं। वार्ड पार्षद बीडी रजक ने बताया कि वार्ड में लगातार चोरी की घटनाओं के बाद वार्डवासियों ने गश्त करने का निर्णय लिया है और वार्ड में घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखते हैं। सुबह करीब चार बजे तक गश्त की जाती है और फिर पुलिस गश्त शुरू हो जाती है।
लगातार हुईं थी चार घटनाएं
दो दिनों में वार्ड के अंदर चार चोरी की घटनाएं हुईं थीं, जिसमें किराना दुकान, सूने मकान, बैंक सहित एक मकान के अंदर चोरी का प्रयास किया गया। लोगों की सजगता से चोर बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सके। सीसीटीव फुटेज में करीब आठ से दस लोग चोरी के उद्देश्य से घूमते नजर आए थे।
शहर में भी बढ़ रही हैं घटनाएं
नानक वार्ड सहित शहर के अन्य वार्डों में भी लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और पूर्व में हुई चोरियों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। जबकि शहरवासी चोरों को पकडऩे की मांग कर रहे हैं।