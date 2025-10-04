जैन धर्म के इतिहास का यह सबसे बड़ा विधान है : मुनि विमल सागर

उन्होंने कहा अब तक मैंने दूसरों के मुंह से सुना था लेकिन आज सागर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखकर महसूस किया कि आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में हो रहे विधान में प्रभु और गुरु का आशीर्वाद सागर वालों को जमकर मिल रहा है। सागर वालों ने पूरे दम के साथ इस विधान में भाग लिया है। मुनि ने बताया संसार में तीन लोक होते हैं हम सब मध्यलोक के वासी हैं और मनुष्य ढाई दीप में पाए जाते हैं इसमें पांच भरत क्षेत्र और पांच ऐरावत क्षेत्र होते हैं कल 30 चौबीसी की 10 पूर्व, 10 वर्तमान और 10 भविष्य की चौबीसी है सागर के विधान की चर्चा और आनंद की चर्चा भी जगह-जगह हो रही है उन्होंने कहा यदि आपने पांचों पापों और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त की तो आपकी हमेशा विजयादशमी रहेगी आचार्य श्री अहिंसा के पुजारी थे और आज एक साथ 18 चरणों का पाद प्रक्षालन स्वर्ण कलश से किया गया है। गुरुदेव के प्रति सागर वालों की समर्पण में कभी किसी ने कोई शंका व्यक्त नहीं की है।