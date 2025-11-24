रंजिश पर बका-कटर से जानलेवा हमला करने के 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा

बाबू और टोड़ेमल ने अनिकेत को दबोच लिया। रामू ने बका से सिर, गर्दन, दाहिना हाथ, पीठ और कमर पर लगातार वार किए, जबकि जित्तू ने कटर से हाथ की उंगलियों और पीठ पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल अनिकेत जमीन पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने लातें मारते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। मोतीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आयुध अधिनियम के तहत अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।