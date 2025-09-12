90 टन खाद के लिए पहुंचे तीन हजार किसान, टोकन वितरण बंद किया तो आक्रोशित होकर चैनल गेट तोड़ने का किया प्रयास

बीना. 90 टन डीएपी खाद किसानों को वितरित करने के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था तहसील परिसर में रखी थी और ऐसा पहली हुआ था, लेकिन तहसील से टोकन बांटना प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया। किसानों का आक्रोश देखते हुए अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए थे। इसके बाद बीना अनुविभाग सहित खुरई की पुलिस ने मोर्चा संभाला। साथ ही एडीएम अविनाश रावत, एएसपी संजीव उइके, उप संचालक कृषि विभाग राजेश त्रिपाठी, जिला विपणन अधिकारी रोहित बघेल मौके पर पहुंचे थे।

सुबह 4 बजे से किसान तहसील पहुंचने लगे थे और सुबह 9 बजे तक वहां करीब तीन हजार किसान वहां जमा हो गए थे। 90 टन खाद वितरित करने के लिए प्रशासन ने तीन सौ टोकन तैयार किए थे और 10.30 बजे तक इनका वितरण हो चुका था। इसके बाद शेष रह गए किसानों को टोकन न मिलने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच किसान रेलवे ट्रैक पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही तहसील के चैनल गेट में धक्का देकर गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। किसान गेट तोडकऱ अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। आक्रोशित किसानों को एसडीएम विजय डेहरिया, थाना प्रभारी अनूप यादव ने टोकन वितरित करने का आश्वासन दिया और फिर टोकन वितरण शुरू किया गया। कुल 1157 टोकन बांटकर वितरण बंद करने पर किसानों ने फिर हंगामा शुरू किया और नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस बीच संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत पहुंचे और किसानों से कहा कि अभी रैक आना शुरू हुआ है और आगे भी खाद आएगा, जो किसानों को वितरित होगा, लेकिन फिर भी किसान टोकन देने की बात कह रहे थे। करीब 3 बजे तक किसानों को अधिकारी समझाइश देते रहे। किसान नेता इंदर सिंह, अनुराग ठाकुर ने भी किसानों को समझाइश दी। इसके बाद धीरे-धीरे वहां से किसान वापस चले गए।