90 टन खाद के लिए पहुंचे तीन हजार किसान, टोकन वितरण बंद किया तो आक्रोशित होकर चैनल गेट तोड़ने का किया प्रयास

बीना. 90 टन डीएपी खाद किसानों को वितरित करने के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था तहसील परिसर में रखी थी और ऐसा पहली हुआ था, लेकिन तहसील से टोकन बांटना प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया। किसानों का आक्रोश देखते हुए अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए थे। इसके बाद बीना अनुविभाग सहित खुरई की पुलिस ने मोर्चा संभाला। साथ ही एडीएम अविनाश रावत, एएसपी संजीव उइके, उप संचालक कृषि विभाग राजेश त्रिपाठी, जिला विपणन अधिकारी रोहित बघेल मौके पर पहुंचे थे।
सुबह 4 बजे से किसान तहसील पहुंचने लगे थे और सुबह 9 बजे तक वहां करीब तीन हजार किसान वहां जमा हो गए थे। 90 टन खाद वितरित करने के लिए प्रशासन ने तीन सौ टोकन तैयार किए थे और 10.30 बजे तक इनका वितरण हो चुका था। इसके बाद शेष रह गए किसानों को टोकन न मिलने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच किसान रेलवे ट्रैक पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही तहसील के चैनल गेट में धक्का देकर गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। किसान गेट तोडकऱ अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। आक्रोशित किसानों को एसडीएम विजय डेहरिया, थाना प्रभारी अनूप यादव ने टोकन वितरित करने का आश्वासन दिया और फिर टोकन वितरण शुरू किया गया। कुल 1157 टोकन बांटकर वितरण बंद करने पर किसानों ने फिर हंगामा शुरू किया और नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस बीच संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत पहुंचे और किसानों से कहा कि अभी रैक आना शुरू हुआ है और आगे भी खाद आएगा, जो किसानों को वितरित होगा, लेकिन फिर भी किसान टोकन देने की बात कह रहे थे। करीब 3 बजे तक किसानों को अधिकारी समझाइश देते रहे। किसान नेता इंदर सिंह, अनुराग ठाकुर ने भी किसानों को समझाइश दी। इसके बाद धीरे-धीरे वहां से किसान वापस चले गए।
कर्मचारी भाग गए थे तहसील से
जब किसान आक्रोशित होकर चैनल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां मौजूद कर्मचारी दहशत में आ गए थे। किसान तहसील के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। क्योंकि अप्रिय घटना घटित होने की आशंका थी
किसान नेता का आरोप विधायक ले गईं पर्ची
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद पटैल ने आरोप लगाया कि विधायक निर्मला सप्रे आईं थी और अंदर जाकर वह टोकन पर्ची लेकर गई हैं। साथ ही उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। विधायक सुबह तहसील पहुंची थीं और टोकन वितरण की जानकारी लेकर किसानों से चर्चा की थी।
अंगुली पर निशान लगाकर बांटे टोकन
स्थिति बिगडऩे पर प्रशासन ने बिना ऋण पुस्तिका के टोकन वितरण शुरू किया, तो किसान दो-दो बार टोकन ले रहे थे। इसके बाद उनकी अंगुली पर निशान लगाना शुरू करना पड़ा।
तीन दिन वितरित होगा खाद
कुल 3000 बोरी डीएपी आ रहा है। जिन लोगों को टोकन मिले हैं, उन्हें दो दिन 400-400 और तीसरे दिन 357 किसानों को खाद वितरित होगा। इसके बाद जब भी खाद आएगा, तो बीना क्षेत्र के किसानों को बिहरना से ऋण-पुस्तिका पर खाद दिया जाएगा।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना