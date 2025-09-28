बहरोल क्षेत्र से 3 ट्रॉली खेर की लकड़ी जब्त, दो आरोपियों पर मामला दर्ज

वन विभाग बांदरी ने बीते दिन बहरोल के पास जाजेंर खदान से बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी जब्त की है। मौके पर मौजूद दो आरोपियों पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। आरोपी क्षेत्र के हरे भरे जंगल काटकर कीमती लकड़ी बाहर सप्लाई करते थे।

रेंजर लखन सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से लकड़ी के अवैध संग्रहण की सूचना मिली थी। सूचना पर वनमंडल अधिकारी व टीम ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी जब्त की। सूचना के आधार पर सर्च वारंट सुरेंद्र सिंह ठाकुर, अभिषेक उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, राजेश पटवा के नाम से जारी किए गए। छापामार कार्रवाई में पाया गया कि आरोपियों ने खदान क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर लकड़ी छिपाकर रखी थी। बहरोल डिपो के वाहनों में भरकर लकड़ी लाई गईं। जब्ती के दौरान मौके पर अभिषेक उर्फ गोलू पुत्र सुरेंद्र सिंह ठाकुर और साहब सिंह पुत्र गब्बू यादव मौजूद थे। दोनो को आरोपी बनाया गया। जांच में पता चला कि जब्त लकड़ी बाहर सप्लाई की जाना थी। वन अमले ने 3 ट्रॉली लकड़ी को जब्त कर लिया है।