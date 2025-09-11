जिले के 251 विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी

सागर . माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में विद्यालय में सर्वाधिक अंक लाने वाले एक छात्र एवं छात्रा को स्कूटी प्रदान की जाती हैं। गुरुवार को जिले के 251 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। जिले का मुख्य कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय सागर में होगा। जिले की हाई सेकेंडरी विद्यालयों की टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी की राशि के स्वीकृति पत्र वितरण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर संदीप जी आर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित नि:शुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का विद्यालयों में लाइव प्रसारण की व्यवस्था किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि उन्हें भौतिक रूप से स्कूटी का वितरण किया जाए एवं जिन पात्र विद्यार्थियों द्वारा क्रय की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है, उन्हें संलग्न स्वीकृति प्रमाण पत्र अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए।