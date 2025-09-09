ट्रेड लाइसेंस फैसला फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थगित, व्यापारियों ने कहा- लिखित मेें दें, अन्यथा होगा आंदोलन

सागर. ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ व्यापारियों को गुस्सा भड़कने के बाद नगर निगम फिलहाल बैकफुट पर आता दिख रहा है। सोमवार को कुछ व्यापारियों के संगठन ने निगमायुक्त राजकुमार खत्री से मुलाकात की और बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनाई है। निगमायुक्त ने शहर में ट्रेड लाइसेंस का फैसला फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिला व्यापारी महासंघ और कपड़ों के थोक व फुटकर व्यापारी संघ की मांग है कि प्रशासन उन्हें लिखित में दे कि व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस का नया कर नहीं थोपा जाएगा, अन्यथा मंगलवार दोपहर को विरोध प्रदर्शन होकर रहेगा।