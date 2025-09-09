ट्रेड लाइसेंस फैसला फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थगित, व्यापारियों ने कहा- लिखित मेें दें, अन्यथा होगा आंदोलन

निगमायुक्त से मुलाकात में मिला आश्वासन... कल 2 घंटे के बंद पर व्यापारी संगठन दो राय
सागर. ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ व्यापारियों को गुस्सा भड़कने के बाद नगर निगम फिलहाल बैकफुट पर आता दिख रहा है। सोमवार को कुछ व्यापारियों के संगठन ने निगमायुक्त राजकुमार खत्री से मुलाकात की और बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनाई है। निगमायुक्त ने शहर में ट्रेड लाइसेंस का फैसला फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिला व्यापारी महासंघ और कपड़ों के थोक व फुटकर व्यापारी संघ की मांग है कि प्रशासन उन्हें लिखित में दे कि व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस का नया कर नहीं थोपा जाएगा, अन्यथा मंगलवार दोपहर को विरोध प्रदर्शन होकर रहेगा।
कैट (अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ) जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, महामंत्री अनिमेष शाह, राकेश बजाज, सौरभ जैन उपकार, रितुराज जैन, डब्बू मुखारया, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र दुबे, सराफा एसोसिएशन जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी ने सोमवार को निगमाध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, निगमायुक्त राजकुमार खत्री को ज्ञापन सौंपा। सभी व्यापारी संघ ने ट्रेड लाइसेंस स्थगित करने की मांग की। निगमायुक्त ने परिषद की बैठक में इसका निर्णय करने की बात कही। जिसके बाद अभी अस्थाई तौर पर ट्रेड लाइसेंस स्थगित किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी और अन्य व्यापारी संघों ने कहा कि उन्हें नगर निगम के आश्वासन पर भरोसा नही है। मंगलवार की दोपहर के पहले तक उन्हें यदि लिखित में कुछ नहीं दिया जाता तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों ने कहा कि निगम के कई तरह के कर से वह पहले ही परेशान हैं। अब एक और लाइसेंस शुल्क बर्दाश्त नहीं होगा। महानगरों में जब यह फैसला बदल सकता है तो सागर में क्यों नहीं।
-ट्रेड लाइसेंस शासन ने लागू किया है इसलिए इसे स्थगित नहीं कर सकते, लेकिन नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव बनाकर चर्चा उपरांत बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तब तक के लिए ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जाता है।
राजकुमार खत्री, निगमायुक्त।
-विधायक शैलेंद्र जैन से इस विषय में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने भी बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है।
विक्रम सोनी, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष।
-कुछ व्यापारी संघ के पदाधिकारी निगमायुक्त से मिलने गए थे, उन्हें क्या आश्वासन मिला है इसकी जानकारी नही है। हम लोगों को लिखित में कुछ नहीं दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के पहले तक हमारे पास लिखित में नहीं आता तो आंदोलन करेंगे।
शिखर कोठिया, अध्यक्ष जिला व्यापारी महासंघ।