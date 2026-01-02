नए साल में बदल गया ट्रेनों का टाइम टेबल, 5 से 60 मिनट तक बदला समय

रेवांचल, गोंडवाना सहित अन्य ट्रेनों की नई टेबल होगी जारी
सागर. पश्चिम मध्य रेलवे नए साल में 1 जनवरी से ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे कटनी-बीना रेल खंड से गुजरने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव हुआ है। इस रूट से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का टाइम टेबल 5 से 60 मिनट तक बदला गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग और गति में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इसकी समय सारणी भी जारी कर दी है।
नई टाइमिंग के अनुसार ट्रेन नंबर 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस पहले रात 10 बजे भोपाल से प्रस्थान करती थी जो अब रात 9.55 बजे निकली। ऐसे में यह ट्रेन नए समय अनुसार पूर्व से निर्धारित समय के 5 मिनट पहले बीना, सागर और दमोह स्टेशन पहुंची। सागर में यह ट्रेन रात 1.40 की जगह 1.35 पर ही आ गई। इसी तरह 11602 कटनी-बीना ट्रेन पहले 7.05 बजे बीना पहुंचती थी, जिसका टाइम अब 8 बजे निर्धारित किया गया है, हालांकि पहले दिन ट्रेन ढाई घंटे देरी से रात 10.30 बजे बीना पहुंची । इसमें 55 मिनट का समय बढ़ाया गया है। इसके अलावा 18236 बिलासपुर-भोपाल पहले 5.18 बजे भोपाल पहुंचती थी, जो अब 18 मिनट पहले यानि 5 बजे पहुंच गई।
रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल से शाम 4.55 बजे की बजाय 4.40 बजे चलेगी, 12197 भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस, भोपाल से 3.15 बजे की बजाय 3.10 बजे चलेगी। वहीं, पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, जिसमें 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी दोपहर 12.30 बजे की बजाय 1.15 बजे, 51884 ग्वालियर-बीना, बीना शाम 4.25 बजे की बजाय 4.20 बजे, 11603 कोटा-बीना, बीना शाम 4.55 बजे की बजाय 4.50 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा मध्यवर्ती स्टेशन पर ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, बीना स्टेशन पर रात 12.30 बजे की बजाय रात 12.25 बजे आएगी।
