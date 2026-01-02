नए साल में बदल गया ट्रेनों का टाइम टेबल, 5 से 60 मिनट तक बदला समय

नई टाइमिंग के अनुसार ट्रेन नंबर 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस पहले रात 10 बजे भोपाल से प्रस्थान करती थी जो अब रात 9.55 बजे निकली। ऐसे में यह ट्रेन नए समय अनुसार पूर्व से निर्धारित समय के 5 मिनट पहले बीना, सागर और दमोह स्टेशन पहुंची। सागर में यह ट्रेन रात 1.40 की जगह 1.35 पर ही आ गई। इसी तरह 11602 कटनी-बीना ट्रेन पहले 7.05 बजे बीना पहुंचती थी, जिसका टाइम अब 8 बजे निर्धारित किया गया है, हालांकि पहले दिन ट्रेन ढाई घंटे देरी से रात 10.30 बजे बीना पहुंची । इसमें 55 मिनट का समय बढ़ाया गया है। इसके अलावा 18236 बिलासपुर-भोपाल पहले 5.18 बजे भोपाल पहुंचती थी, जो अब 18 मिनट पहले यानि 5 बजे पहुंच गई।