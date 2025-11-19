जनसुनवाई में की आत्मदाह की कोशिश… 11 साल से चाचा के कब्जे में जमीन, प्रशासन से मदद नहीं मिलने से था आहत

कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान हड़कंप मच गया। मंगलवार को दोपहर 12.45 कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई चल रही थी। इसी बीच एक युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना देख पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ा। हाथ से केरोसिन की बोतल छीनने की कोशिश की। छीनाझपटी हुई काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने व्यक्ति पर काबू पाया। इसमें एक सुरक्षाकर्मी की वर्दी थोड़ी फट गई। व्यक्ति खुद को आग लगा पता उससे पहले पुलिस ने उसे रोक लिया। सिर पर केरोसिन का तेल डालने से कुछ बूंद उसकी आंख में चली गई थीं, जिससे उसकी आंख लाल हो गई। घटना के बाद पुलिस उसे उसे अपने साथ गोपालगंज थाने ले गई।