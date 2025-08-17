फोरलेन पर ट्रक ने मारी ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर, युवक की मौत

बहेरिया थाना क्षेत्र के गुड़ा फाटक के पास फोरलेन पर एक ट्रक चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार खड़ेरा गांव निवासी 20 वर्षीय प्रीतम पुत्र बाबूलाल आदिवासी व ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर खड़ेरा से बम्होरी चौराहा तरफ जा रहे थे। शाम करीब 4 बजे गुड़ा फाटक के पास फोरलेन पर तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में प्रीतम की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी चालक पर मामला दर्ज कर लिया है।