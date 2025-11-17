घर बनाने को लेकर दो भाईयों में जमकर विवाद, एक ने चाकू तो दूसरे ने डंडे से किया हमला

सगे भाईयों के बीच मनमुटाव बड़े विवाद की वजह बन गया। यह मामला कैंट थाना के भगवानगंज से सामने आया है। जहां मकान बनाने को लेकर हुए विवाद में दो भाई एक-दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया तो छोटे ने बड़े भाई के सिर पर डंडा दे मारा। विवाद में दोनों घायल हुए और एक-दूसरे की शिकायत करने थाने पहुंच गए। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज किया है।

दोनों भाईयों में मकान बनाने को लेकर विवाद हुआ। लक्ष्मी पत्नी मुकेश अहिरवार ने कैंट थाने में मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि मझले जेठ अशोक अहिरवार घर बना रहे हैं। जब मैंने और देवर देवकुमार अहिरवार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अभी घर की जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा हो जाए तो अपने हिस्से की जमीन में घर बना लेना। इस बात से वह भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने देवकुमार पर चाकू से हमला कर दिया और पकड़ कर सिर दीवार से दे मारा। जिससे देवकुमार को सिर में चोट आई है।