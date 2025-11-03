नेशनल हाइवे-44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत

महाराजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-44 पर खड़े ट्रक से बाइक टकराने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसा डोभी गांव के पास शनिवार रात करीब 8 बजे हुआ। दोनों नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी थे, जो शनिवार को अपने रिश्तेदार के घर देवरी के ग्राम निरंद्रपुर में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जहां से वापस अपने घर लौटते समय वे हादसे का शिकार हो गए।
दरअसल, इमलिया निवासी 30 वर्षीय बबलू पुत्र करण सिंह ठाकुर और 28 वर्षीय अरुण पुत्र हरिराम ठाकुर दोनों चचेरे भाई रिश्तेदारी में तेरहवीं कार्यक्रम के लिए शनिवार को देवरी के निरंद्रपुर गांव में आए थे। रात को वह बाइक से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक चालक हाइवे पर आ रहे थे तभी डोभी गांव के पास सडक़ किनारे लापरवाहीपूर्वक खड़े किए गए ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों युवकों के सिर ट्रक से टकरा गए।
सिर में गंभीर चोट होने पर बबलू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने इसकी सूचना डायल-112 में दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को देवरी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। महाराजपुर थाना पुलिस ने मृतकों के परिजन को घटना की सूचना दी। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे। रविवार की सुबह दोनों युवकों के शव के पोस्टमार्टम हुए और शव परिजनों को सौंप दिए गए।
मौके पर हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखकर मृतकों के परिजनों न ट्रक चालक पर आरोप लगाए। रात के अंधेरे में नेशनल हाइवे-44 पर ट्रक सड़क किनारे ट्रक खड़ा करना किसी अपराध से कम नहीं है। हाइवे पर वाहन तेज गति से चलते हैं। ऐसे में यदि कोई वाहन टकराता है तो दुर्घटना भीषण होती है। परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक पर कार्रवाई की मांग की है।
जांच कर रहे हैं
दुर्घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचया, लेकिन सिर में गंभीर चोटें होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। - अजय प्रताप सिंह, थाना प्रभारी महाराजपुर।
