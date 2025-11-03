नेशनल हाइवे-44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत

महाराजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-44 पर खड़े ट्रक से बाइक टकराने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसा डोभी गांव के पास शनिवार रात करीब 8 बजे हुआ। दोनों नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी थे, जो शनिवार को अपने रिश्तेदार के घर देवरी के ग्राम निरंद्रपुर में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जहां से वापस अपने घर लौटते समय वे हादसे का शिकार हो गए।

दरअसल, इमलिया निवासी 30 वर्षीय बबलू पुत्र करण सिंह ठाकुर और 28 वर्षीय अरुण पुत्र हरिराम ठाकुर दोनों चचेरे भाई रिश्तेदारी में तेरहवीं कार्यक्रम के लिए शनिवार को देवरी के निरंद्रपुर गांव में आए थे। रात को वह बाइक से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक चालक हाइवे पर आ रहे थे तभी डोभी गांव के पास सडक़ किनारे लापरवाहीपूर्वक खड़े किए गए ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों युवकों के सिर ट्रक से टकरा गए।