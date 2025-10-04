दशहरा चल समारोह में दो गुटों में झड़प, चाकूबाजी में एक युवक घायल

चल समारोह के दौरान तीन बत्ती कटरा बाजार में दो गुटों के बीच चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान दो गुटों के बीच मामूली विवाद हो गया और फिर एक युवक ने दूसरे गुट के एक युवक पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक चाकू से हमला करता दिख रहा है। साथ ही दोनों गुट एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। चल समारोह के बीच हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मौका देखकर उपद्रवी बेखौफ होकर चाकूबाजी करते दिखे। हालांकि, पुलिस के पुख्ता इंतजामों के चलते दशहरा कार्यक्रम और चल समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई। चाकूबाजी की घटना में घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
