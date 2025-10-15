दो राशन दुकानें मिलीं बंद, गैस एजेंसी से हो रहा था सिलेंडरों का वितरण

गैस एजेंसी के संचालन में बरत रहे लापरवाही

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने भारत गैस एजेंसी का भी निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच का स्टॉक का मिलान किया। पूर्व में गैस एजेंसी की शिकायतें आने पर एसडीएम ने जांच कर उचित संचालन के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी लापरवाही की जा रही है। संचालक को हिदायत दी गई है कि सिलेंडर का वितरण शहर से बाहर से किया जाए। कयोंकि एजेंसी से ही सिलेंडरों का वितरण पाया गया है, होम डिलेवरी नहीं की जा रही थी। विभिन्न स्थानों पर सिलेंडर मिलने पर संचालक से पूछने पर बताया गया कि हितग्राहियों को वितरित होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। गोदाम की जांच करने पर भी कमियां पाई गईं। जांच प्रतिवेदन बनाकर एसडीएम को सौंपा जाएगा।