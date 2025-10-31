सागर-जबलपुर मार्ग पर 2 ट्रक आमने-सामने टकराए, सानौधा के पास हुई दुर्घटना

सानौधा थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर-जबलपुर मार्ग पर गुरुवार की सुबह 2 ट्रक आमने-सामने टकरा गए। दुर्घटना में दोनों ट्रक सड़क पर ही पलट गए और दोनों ट्रक चालक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही सानौधा थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने क्रेन बुलाकर वाहनों को सड़क से हटवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय घाटी क्षेत्र में हल्का कोहरा भी छाया हुआ था। एक ट्रक सागर से गढ़ाकोटा की ओर जा रहा था जबकि दूसरा ट्रक गढ़ाकोटा से सागर की ओर आ रहा था। कोहरे और मोड़ के कारण दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और दुर्घटनाग्रस्त हो गए।