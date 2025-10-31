सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट बसें, यात्रियों की जान से किया जा रहा खिलवाड़

बीना. सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट व जर्जर बस लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। हादसों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। अलग-अलग जगहों पर हो रहे हादसों के बाद भी परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा कभी भी कार्रवाई नहीं की जाती है।

पत्रिका टीम ने गुरुवार को सागर, कुरवाई, मालथौन, मुंगावली रोड पर चलने वाली बसों की स्थिति देखी, जिसमें सबसे खराब स्थिति कुरवाई रोड और मुंगावली रोड पर चलने वाली बसों की है। मुंगावली जाने वाली एक बस बाहर से अंदर तक जर्जर थी। सीटों के नीचे चद्दर खराब होने से छेद बन गए हैं। साथ ही बस के पीछे का कांच टूटा हुआ था, जिसमें से छोटे बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। बारिश का पानी अंदर सीटों तक पहुंच जाता है। इसी तरह कुरवाई रोड पर चलने वाली बसें भी अनफिट मिलीं। बस संचालकों द्वारा सिर्फ यात्रियों से रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जर्जर बसों से हादसा होने के बाद ही अधिकारी जागते हैं और एक या दो दिन जांच करने की खानापूर्ति की जाती है।