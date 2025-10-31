Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट बसें, यात्रियों की जान से किया जा रहा खिलवाड़

परिवहन विभाग नहीं दे रहा ध्यान, हादसे के बाद खुलती है नींद, फर्स्ट ऐड बॉक्स

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 31, 2025

Unfit buses plying on the roads, putting passengers' lives at risk

बस के पीछे का कांच गायब

बीना. सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट व जर्जर बस लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। हादसों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। अलग-अलग जगहों पर हो रहे हादसों के बाद भी परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा कभी भी कार्रवाई नहीं की जाती है।
पत्रिका टीम ने गुरुवार को सागर, कुरवाई, मालथौन, मुंगावली रोड पर चलने वाली बसों की स्थिति देखी, जिसमें सबसे खराब स्थिति कुरवाई रोड और मुंगावली रोड पर चलने वाली बसों की है। मुंगावली जाने वाली एक बस बाहर से अंदर तक जर्जर थी। सीटों के नीचे चद्दर खराब होने से छेद बन गए हैं। साथ ही बस के पीछे का कांच टूटा हुआ था, जिसमें से छोटे बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। बारिश का पानी अंदर सीटों तक पहुंच जाता है। इसी तरह कुरवाई रोड पर चलने वाली बसें भी अनफिट मिलीं। बस संचालकों द्वारा सिर्फ यात्रियों से रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जर्जर बसों से हादसा होने के बाद ही अधिकारी जागते हैं और एक या दो दिन जांच करने की खानापूर्ति की जाती है।

ऊपर से करा लेते हैं रंगाई, पुताई
कुछ बस संचालकों द्वारा अनफिट बसों को अधिकारियों की नजर से छिपाने के लिए ऊपर से रंगाई, पुताई करा ली जाती है। ऊपर से तो बस चमचमाती हैं, अन्य मरम्मत कार्य नहीं कराए जाते हैं। यदि अधिकारी इन बसों की फिटनेश की जांच करें, तो हकीकत सामने आ जाएगी। कुछ बसों में इमर्जेंसी गेट के बाजू से भी सीट लगा दी गई है और जरूरत पडऩे पर यात्री बाहर नहीं निकल पाएंगे।

फर्स्ट ऐड बॉक्स गायब
सड़क पर दौड़ रहीं अधिकांश बसों से फर्स्ट ऐड बॉक्स भी गायब है, यदि किसी यात्री को हल्की चोट भी लग जाए, तो उसे प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाएगा। बस संचालकों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट बसें, यात्रियों की जान से किया जा रहा खिलवाड़

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के बेटी ने थाईलैंड में बजाया डंका, कथक में जीता इंटरनेशनल सिल्वर मैडल

sagar kathak dancer astha gupta wins silver thailand cultural olympiad mp news
सागर

ओवरब्रिज पर बने गड्ढों में गिर रहे वाहन चालक, पार्षद ने वार्डवासियों के साथ किया प्रदर्शन

Vehicle drivers falling into potholes on the overbridge, councilor protested with ward residents
सागर

थाईलैंड में समुद्र में डूबने से भोपाल के युवक की मौत, कल आएगा शव

Bhopal youth dies in Thailand
सागर

किसानों ने किया टोकन छीनने का प्रयास, खाद वितरण करना पड़ा बंद

Farmers tried to snatch tokens, fertilizer distribution had to be stopped.
सागर

चौराहों, तिराहों पर लगेंगे सिग्नल, सड़क होगी चौड़ी, हटेंगे खंभे

Signals will be installed at intersections and roundabouts, roads will be widened and poles will be removed.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.