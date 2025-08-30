रेलवे ड्राइवर के सूने आवास में अज्ञात चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम

बीना. जीआरपी थानांतर्गत पूर्वी रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने रेलवे ड्राइवर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार काजिम पिता अली जफर निवासी एफ 56/ए पूर्वी रेलवे कॉलोनी लोको पायलट के पद पर पदस्थ हैं, जो 11057 पठानकोट एक्सप्रेस लेकर झांसी गए थे। उनकी पत्नी शीबा जैदी, बेटा अतहर अब्बास जैदी घर पर थीं, लेकिन उनकी सास को अटैक आने की सूचना मिलने पर पत्नी व बेटा लखनऊ चले गए थे। इसके बाद वह दूसरे दिन 11058 पठानकोट एक्सप्रेस से झांसी से बीना आए तो घर का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर में रखे चार तौला सोने के चार कड़े, जो उनकी शादी में गिफ्ट में मिले थे, चोरी चले गए। इसके अलावा एक चैन, चार सोने की अंगूठी, एक डायमंड की अंगूठी भी घर में रखी थी। वहीं, नकद बीस हजार रुपए भी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने घटना के बाद इसकी जानकारी फिंगर प्रिंट शाखा को दी, जहां से एक्सपर्ट ने जांच की। जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।