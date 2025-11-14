उत्पन्ना एकादशी: मंदिरों में भगवान का अभिषेक, पूजन व दीपदान होगा, पहनाए जाएंगे ऊनी वस्त्र

सागर . मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी शनिवार को मंदिरों में मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी और शंख से कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान का अभिषेक पूजन कर वस्त्र बदले जाएंगे। भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से रामबाग मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, देव बांके राघवजी मंदिर, रामबाग मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मकरोनिया राम दरबार, पशुपतिनाथ मंदिर, काकागंज स्थित राम दरबार, धनुषधारी मंदिर, धनेश्वर मंदिर सहित अन्य कृष्ण मंदिरों में एकादशी का विशेष श्रृंगार पूजन कर कथा सुनाई जाएगी। बड़ा बाजार स्थित श्रीदेव धनेश्वर मंदिर में डमरू दल द्वारा आरती की जाएगी। पुजारी पंकज पंडा ने बताया कि सुबह 5 नदियों के जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। एकादशी का विशेष श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में विभिन्न प्रकार के फलाहारी मिष्ठान का भोग लगेगा।