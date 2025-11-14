उत्पन्ना एकादशी: मंदिरों में भगवान का अभिषेक, पूजन व दीपदान होगा, पहनाए जाएंगे ऊनी वस्त्र

लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिला मंडल करेगा रामायण पाठ
सागर . मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी शनिवार को मंदिरों में मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी और शंख से कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान का अभिषेक पूजन कर वस्त्र बदले जाएंगे। भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से रामबाग मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, देव बांके राघवजी मंदिर, रामबाग मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मकरोनिया राम दरबार, पशुपतिनाथ मंदिर, काकागंज स्थित राम दरबार, धनुषधारी मंदिर, धनेश्वर मंदिर सहित अन्य कृष्ण मंदिरों में एकादशी का विशेष श्रृंगार पूजन कर कथा सुनाई जाएगी। बड़ा बाजार स्थित श्रीदेव धनेश्वर मंदिर में डमरू दल द्वारा आरती की जाएगी। पुजारी पंकज पंडा ने बताया कि सुबह 5 नदियों के जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। एकादशी का विशेष श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में विभिन्न प्रकार के फलाहारी मिष्ठान का भोग लगेगा।
बड़ा बाजार स्थित रामबाग मंदिर में भगवान राम-जानकी का अभिषेक पूजन कर वस्त्र बदले जाएंगे। सुबह 9 बजे भगवान का अभिषेक पूजन कर एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी। महिलाओं द्वारा सामूहिक दीपदान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में साबूदाना व मूंगफली की खिचड़ी का भोग लगेगा। शाम को एकादशी का विशेष श्रृंगार कर भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण होगा।
कोतवाली रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में एकादशी पर भगवान का पंचामृत अभिषेक कर नई पोशाक से श्रृंगार किया जाएगा। पुजारी राजेश मिश्रा ने बताया कि दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में साबूदाना की खिचड़ी व फलों का भोग लगेगा। शाम को संध्या आरती के बाद महिला मंडल द्वारा रामायण का पाठ होगा। शयन आरती के बाद प्रसादी बांटी जाएगी।
पं. शिवप्रसाद तिवारी ने बताया कि एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन करना और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है।
