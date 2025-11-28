वृंदावन ग्राम बनेगा देहरी, आत्मनिर्भर बनाने सहित मूलभूत सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध

यह सुविधाएं होंगी उपलब्ध

चयनित गांव में विभिन्न विभागों के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना हैं, उसमें गोशाला, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, सर्वसुविधायुक्त आजिविका भवन/ग्रामीण आजीविका के लिए वर्कशेड, पशु चिकित्सालय, ग्राम तक कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सडक़े व नाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान व गोडाउन, हर घर जल (सोलर उर्जा आधारित पम्प के माध्यम से), ग्रामीण उद्योग आधारित आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, बायोगैस संयंत्र, शांतिधाम निर्माण, गौ-समाधि स्थल, सेग्रीगेशन शेड, जल निकासी के लिए नाली, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, ग्राम में विद्युत प्रवाह के लिए सौर उर्जा और गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में विकास, पात्र परिवारों के लिये जलवायु अनुकूल आवास तथा व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक शौचालय, सिंचाई स्रोत विकास एवं ड्रिप एरीगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।