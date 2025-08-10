खिमलासा अंडरब्रिज में भरा पानी, तीन घंटे फंसे रहे वाहन, त्यौहार पर लोग हुए परेशान

बीना. रक्षाबंधन के दिन खिमलासा रोड स्थित अंडरब्रिज में बारिश के बाद भरे पानी शनिवार शाम को तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। शहर से खिमलासा की ओर और खिमलासा रोड से शहर की ओर आने-जाने वाले सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। वैकल्पिक मार्गों पर भी कीचड़ और पानी होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई।
शनिवार की दोपहर में करीब दो घंटे हुई भारी बारिश से अंडरब्रिज में करीब तीन फीट पानी बह रहा था। इसी बीच कुछ वाहन चालकों ने वाहन निकाल दिए, जिसमें पानी भरने से बंद हो गए। मोटर साइकिल, कार, ऑटो बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा है, जिससे तीन घंटे लोग परेशान हुए। इस दौरान जाम में एंबुलेंस सहित 100 डायल वाहन भी फंस गया था। पुलिस ने मशक्कत कर करीब साढ़े तीन घंटे बाद वाहनों को निकलवाया। इस बीच जो बहनें भाईयों को राखी बांधने जा रही थीं, वह भी जाम में फंसी रहीं और देरी से पहुंच सकीं। कुछ महिलाएं सिर में सूटकेश, बैग रखे हुए रेलवे पटरियों से निकलीं।
पुलिसकर्मियों ने निकलवाए वाहन
पुलिसकर्मी खुद पानी में उतरकर वाहनों को धक्का देते नजर आए, जिससे जाम को खोला जा सके। लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बार रेलवे गेट बंद होने से परेशानी बढ़ गई है।
पटरी पार करके गए लोग
जिन लोगों को जल्दी जाना था वह वाहनों को दूसरी तरफ खड़ा करके पटरी पार करके एक दूसरी तरफ निकले। इस दौरान वहां से ट्रेनें भी निकलती रहीं। यहां पर थोड़ी सी चूक हो जाती, तो किसी की जान भी जा सकती थी।
मोतीचूर, सिलार नदी आई उफान पर
दो घंटे में छह इंच बारिश होने के कारण नगर से निकली मोतीचूर नदी उफान पर आने से कुछ देर के लिए देहरी रोड बंद रहा। वहीं, सिलार नदी उफान पर आने से गड़ा पड़रिया मार्ग बंद रहा, जिससे रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी लोग परेशान होते रहे। भारी बारिश के मुख्य मार्गों सहित निचली जगहों पर पानी का भराव हो गया था।