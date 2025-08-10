खिमलासा अंडरब्रिज में भरा पानी, तीन घंटे फंसे रहे वाहन, त्यौहार पर लोग हुए परेशान

बीना. रक्षाबंधन के दिन खिमलासा रोड स्थित अंडरब्रिज में बारिश के बाद भरे पानी शनिवार शाम को तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। शहर से खिमलासा की ओर और खिमलासा रोड से शहर की ओर आने-जाने वाले सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। वैकल्पिक मार्गों पर भी कीचड़ और पानी होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई।

शनिवार की दोपहर में करीब दो घंटे हुई भारी बारिश से अंडरब्रिज में करीब तीन फीट पानी बह रहा था। इसी बीच कुछ वाहन चालकों ने वाहन निकाल दिए, जिसमें पानी भरने से बंद हो गए। मोटर साइकिल, कार, ऑटो बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा है, जिससे तीन घंटे लोग परेशान हुए। इस दौरान जाम में एंबुलेंस सहित 100 डायल वाहन भी फंस गया था। पुलिस ने मशक्कत कर करीब साढ़े तीन घंटे बाद वाहनों को निकलवाया। इस बीच जो बहनें भाईयों को राखी बांधने जा रही थीं, वह भी जाम में फंसी रहीं और देरी से पहुंच सकीं। कुछ महिलाएं सिर में सूटकेश, बैग रखे हुए रेलवे पटरियों से निकलीं।