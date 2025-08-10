10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

खिमलासा अंडरब्रिज में भरा पानी, तीन घंटे फंसे रहे वाहन, त्यौहार पर लोग हुए परेशान

दो घंटे में हुई छह इंच बारिश, शहर में जगह-जगह भरा पानी, नदी आईं उफान पर

सागर

sachendra tiwari

Aug 10, 2025

Water filled in Khimlasa underbridge, vehicles stuck for three hours, people troubled during festival
अंडरब्रिज पर लगा जाम

बीना. रक्षाबंधन के दिन खिमलासा रोड स्थित अंडरब्रिज में बारिश के बाद भरे पानी शनिवार शाम को तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। शहर से खिमलासा की ओर और खिमलासा रोड से शहर की ओर आने-जाने वाले सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। वैकल्पिक मार्गों पर भी कीचड़ और पानी होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई।
शनिवार की दोपहर में करीब दो घंटे हुई भारी बारिश से अंडरब्रिज में करीब तीन फीट पानी बह रहा था। इसी बीच कुछ वाहन चालकों ने वाहन निकाल दिए, जिसमें पानी भरने से बंद हो गए। मोटर साइकिल, कार, ऑटो बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा है, जिससे तीन घंटे लोग परेशान हुए। इस दौरान जाम में एंबुलेंस सहित 100 डायल वाहन भी फंस गया था। पुलिस ने मशक्कत कर करीब साढ़े तीन घंटे बाद वाहनों को निकलवाया। इस बीच जो बहनें भाईयों को राखी बांधने जा रही थीं, वह भी जाम में फंसी रहीं और देरी से पहुंच सकीं। कुछ महिलाएं सिर में सूटकेश, बैग रखे हुए रेलवे पटरियों से निकलीं।

पुलिसकर्मियों ने निकलवाए वाहन
पुलिसकर्मी खुद पानी में उतरकर वाहनों को धक्का देते नजर आए, जिससे जाम को खोला जा सके। लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बार रेलवे गेट बंद होने से परेशानी बढ़ गई है।

पटरी पार करके गए लोग
जिन लोगों को जल्दी जाना था वह वाहनों को दूसरी तरफ खड़ा करके पटरी पार करके एक दूसरी तरफ निकले। इस दौरान वहां से ट्रेनें भी निकलती रहीं। यहां पर थोड़ी सी चूक हो जाती, तो किसी की जान भी जा सकती थी।

मोतीचूर, सिलार नदी आई उफान पर
दो घंटे में छह इंच बारिश होने के कारण नगर से निकली मोतीचूर नदी उफान पर आने से कुछ देर के लिए देहरी रोड बंद रहा। वहीं, सिलार नदी उफान पर आने से गड़ा पड़रिया मार्ग बंद रहा, जिससे रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी लोग परेशान होते रहे। भारी बारिश के मुख्य मार्गों सहित निचली जगहों पर पानी का भराव हो गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खिमलासा अंडरब्रिज में भरा पानी, तीन घंटे फंसे रहे वाहन, त्यौहार पर लोग हुए परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.